Trapani, sicurezza e maggiori controlli per le festività natalizie

12/12/2025 12:11:00

Si è svolta al Palazzo del Governo di Trapani, una riunione convocata dal Prefetto Daniela Lupo per definire il piano di sicurezza in vista delle festività natalizie e di fine anno. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e i rappresentanti dei Comuni del territorio.

Controlli potenziati nei luoghi più frequentati

In linea con le indicazioni del Ministero dell’Interno, è stato deciso un rafforzamento della vigilanza nelle aree dove si prevede il maggior afflusso di persone:

vie dello shopping, mercatini, luoghi di culto per le celebrazioni religiose, concerti ed eventi di Capodanno.

Gli interventi includono anche un’intensificazione dei controlli in tutta la provincia, con particolare riferimento a potenziali situazioni di rischio o assembramento.

Forze dell’Ordine schierate: pattuglie, reparti speciali ed Esercito

I servizi di sicurezza saranno garantiti attraverso: pattuglie appiedate, reparti speciali delle Forze di polizia, Polizie locali, personale dell’Esercito impegnato nell’operazione “Strade Sicure”. Obiettivo: prevenire fenomeni di illegalità diffusa, contrastare la mala movida e presidiare i punti sensibili.

Carabinieri in campo con una stazione mobile

L’Arma dei Carabinieri metterà a disposizione una stazione mobile, che sosterà nelle principali piazze dei Comuni del Trapanese. I cittadini potranno rivolgersi direttamente al presidio per presentare denunce, richiedere informazioni o segnalare comportamenti illeciti.

Traffico, guida in stato di ebbrezza e sicurezza stradale

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza lungo strade e autostrade, soprattutto nei giorni festivi e nelle ore serali.

I controlli riguarderanno soprattutto: guida in stato di ebbrezza, uso di sostanze stupefacenti, incremento del traffico legato agli spostamenti festivi.

Contrasto all’abusivismo e alla contraffazione

Rafforzate anche le attività per combattere: abusivismo commerciale, vendita di prodotti contraffatti, commercio illegale di articoli pirotecnici. Si tratta di fenomeni che alimentano economie illegali e danneggiano gli operatori regolari. Previsti sequestri e sanzioni.

Sindaci coinvolti nel piano sicurezza

Ai sindaci è stato richiesto di assicurare, tramite le Polizie Locali, la piena sicurezza degli eventi cittadini e di intervenire contro eventuali attività abusive o prodotti fuori norma.

Obiettivo: garantire festività serene e sicure

Il piano, definito come modello "flessibile" per i Comuni più grandi o turistici, punta ad aumentare la percezione di sicurezza e permettere a residenti e visitatori di vivere le feste natalizie in tranquillità.




