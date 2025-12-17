Sezioni
17/12/2025 15:00:00

Custonaci, 245mila euro dalla Regione per la riqualificazione di "Baia Cornino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765980458-0-custonaci-245mila-euro-dalla-regione-per-la-riqualificazione-di-baia-cornino.png

Nuovo importante investimento per il territorio di Custonaci e per uno dei suoi luoghi simbolo: Baia Cornino. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 245.581,43 euro nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato alla valorizzazione dei borghi marinari, promosso dalla Regione Siciliana.

 

La proposta progettuale, finalizzata al recupero, alla fruizione e alla valorizzazione del borgo marinaro, è stata approvata in via definitiva con il D.D.G. n. 515 del 15 dicembre 2025 dal Dipartimento della Pesca Mediterranea dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca.

Un risultato reso possibile anche dal riconoscimento “Reimar” (Registro delle imprese marinare) ottenuto da Baia Cornino nel febbraio 2024, a seguito dell’invio di un dossier dettagliato sui borghi marinari. Un riconoscimento che ha una duplice finalità: da un lato promuovere e valorizzare l’incantevole bellezza del tratto di costa custonacese, noto per le sue acque cristalline, dall’altro consentire al Comune di partecipare a specifici bandi regionali, come quello appena concluso.

 

Gli interventi previsti mirano a rendere Baia Cornino ancora più accogliente e attrattiva, non solo per chi già la sceglie come meta di villeggiatura estiva, ma anche per quei visitatori che desiderano vivere l’atmosfera autentica di un borgo marinaro, a pochi passi dalla suggestiva Riserva naturale di Monte Cofano.

Intanto, la Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso Reimar. «Valorizziamo la tradizione della pesca e ne promuoviamo lo sviluppo», ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca mediterranea Luca Sammartino. «L’obiettivo – ha spiegato – è preservare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale delle comunità costiere, rendendo questi luoghi simbolo di una nuova economia legata al mare».

 

I progetti finanziati, fino a un massimo di 250 mila euro, puntano non solo alla tutela di luoghi identitari delle comunità marinare siciliane, ma anche a stimolare nuove attività imprenditoriali complementari alla pesca, offrendo opportunità concrete in una fase storica particolarmente complessa per il settore.









