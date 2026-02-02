Cinque denunce e sei segnalazioni per droga: controlli dei Carabinieri a Trapani ed Erice

02/02/2026 10:46:00

Fine settimana di controlli serrati sulle strade del Trapanese. I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno svolto servizi coordinati di controllo del territorio con posti di blocco mirati a prevenire e reprimere le violazioni al Codice della strada e altri reati.

Le attività, disposte anche nell’ambito delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno portato alla denuncia di cinque persone.

In particolare: un trapanese di 27 anni è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, poiché trovato alla guida sotto l’effetto di cannabis e cocaina; due giovani di Erice, rispettivamente di 27 e 21 anni, sono stati denunciati per guida senza patente, mai conseguita, con reiterazione della violazione nel biennio; un uomo di 58 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, avendo rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici;

un 57enne trapanese è stato denunciato per furto aggravato, in quanto sorpreso in possesso di alcuni effetti personali sottratti poco prima da un’autovettura in sosta.

Nel corso dei controlli, che hanno interessato quasi 100 persone e oltre 50 veicoli, sei soggetti sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Trapani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade e nel territorio.



