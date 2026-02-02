Marsala, incidente in via Vita: auto finisce in una buca, ferito il conducente

02/02/2026 12:43:00

Un incidente causato dalle pessime condizioni del manto stradale si è verificato a Marsala, in via Vita. Un uomo, alla guida della sua Peugeot, ha centrato in pieno una buca profonda presente sull’asfalto: l’impatto è stato violento e il conducente è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Secondo alcuni residenti della zona, quella buca sarebbe presente da tempo e già segnalata. «Se al posto dell’auto ci fosse stata una moto – commentano – sarebbe potuta finire in tragedia». Un’affermazione che fotografa la preoccupazione crescente dei cittadini, sempre più esposti a rischi quotidiani a causa di strade dissestate.

A Marsala, infatti, le buche sono ormai una vera emergenza: non solo provocano incidenti, ma causano danni continui a pneumatici, sospensioni e cerchioni, con costi che ricadono interamente sulle famiglie. Una situazione che alimenta rabbia e frustrazione.

«È assurdo – denunciano molti – che si trovino risorse per spese fuori bilancio destinate a opere “belle” ma inutili, mentre si continua a trascurare ciò che è davvero essenziale per la sicurezza dei cittadini».



