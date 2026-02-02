Sezioni
Cronaca

02/02/2026 12:20:00

Marsala, scontro tra auto e scooter in via Trapani. Un uomo in ospedale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770031310-0-marsala-scontro-tra-auto-e-scooter-in-via-trapani-un-uomo-in-ospedale.jpg

Incidente stradale questa mattina a Marsala. Intorno alle 8:30, in via Trapani, nei pressi dell’Istituto Agrario, si sono scontrati un’autovettura e uno scooter, con a bordo un uomo.

 

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del "Paolo Borsellino". Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per regolare la viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi, con il ripristino della normale circolazione.









