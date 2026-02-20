Ad Alcamo arriva “Sabor Latino”: quattro giorni di cultura e street food
Alcamo si prepara ad accogliere “Sabor Latino”, il festival itinerante dedicato allo street food latino-americano e alle culture che lo accompagnano. L’appuntamento è in Piazza della Repubblica, da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio, con ingresso gratuito. Per quattro giorni il centro cittadino si trasformerà in un villaggio di sapori, ritmi e colori ispirati all’America Latina e alla Spagna. Stand gastronomici proporranno specialità tipiche di Brasile, Argentina, Cuba, Venezuela, Messico, Spagna e Repubblica Dominicana, affiancate da cocktail originali, musica dal vivo, spettacoli di ballo con ballerini professionisti e animazione serale. Tra le proposte culinarie non mancheranno la carne argentina, il churrasco brasiliano, i tacos messicani, la paella e numerose altre specialità. Disponibili anche opzioni gluten free, per garantire un’offerta inclusiva e accessibile a tutti.
Gli orari varieranno nel corso delle giornate: si parte lunedì 23 febbraio dalle 18 fino a sera inoltrata, mentre da martedì 24 a giovedì 26 febbraio gli stand apriranno alle 12.30 e resteranno attivi fino a tarda sera. La manifestazione è curata dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada e gode del patrocinio del Comune di Alcamo. “Sabor Latino” rappresenta un’occasione di aggregazione e valorizzazione del centro storico, unendo gastronomia internazionale, spettacolo e cultura in un unico evento pensato per cittadini e visitatori.
