Laura Pellegrino confermata segretaria generale di Uilca Trapani

03/03/2026 22:30:00

Laura Pellegrino è stata riconfermata alla guida della Uilca Trapani durante l’ottavo congresso territoriale del sindacato dei lavoratori del credito, delle assicurazioni e delle esattorie. Ad affiancarla nella segreteria ci saranno Pippo Lauricella e Marcello Gucciardi.

Il congresso si è svolto nei locali della Uil di via Nausica sotto il titolo “Genere e generazioni. Uniti tra generazioni, forti nei diritti”, e ha tracciato le priorità per le sfide future del settore in provincia di Trapani.

«Sono onorata della fiducia rinnovata – ha detto Pellegrino –. Proseguiremo nel segno della continuità, con uno sguardo attento al ricambio generazionale. In un settore in rapido cambiamento, vogliamo garantire che l’esperienza dei colleghi senior si unisca all’energia dei giovani, tutelando sempre i diritti durante la digitalizzazione e la trasformazione delle banche nel nostro territorio».

I lavori sono stati presieduti dal segretario generale Uil Trapani, Tommaso Macaddino, e hanno visto la partecipazione di Giuseppe Gargano, segretario generale Uilca Sicilia, e Rosario Mingoia, segretario responsabile coordinamento nazionale Uilca Unicredit.

«La Sicilia, come tutto il paese, affronta la desertificazione bancaria – ha spiegato Gargano –. La Uilca risponde con una presenza territoriale forte, dialogando con le istituzioni per mantenere presidi di legalità e sviluppo economico che solo gli sportelli bancari possono garantire».

Secondo Mingoia, «a livello nazionale la priorità resta la tutela dell’occupazione e la valorizzazione delle professionalità. I grandi gruppi bancari devono capire che la sostenibilità sociale passa dal rispetto dei lavoratori. Trapani ha dimostrato di essere una realtà coesa, pronta a sostenere le battaglie contrattuali per un lavoro più equo e inclusivo». Al congresso ha partecipato anche il professore di Storia e Filosofia Salvatore Girgenti, che ha proposto un breve excursus sulla storia delle banche.



