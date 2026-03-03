Crisi ex Sicilvetro, il PD chiede un’audizione urgente all’Ars

03/03/2026 10:00:00

Preoccupazione per il possibile stop produttivo dello stabilimento O-I Manufacturing Italy (ex Sicilvetro) di Marsala. A esprimerla sono la Segreteria del Circolo PD di Marsala, Linda Licari, e la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Trapani, Valeria Battaglia, che intervengono sulla vicenda chiedendo un confronto immediato a livello regionale.

“Siamo di fronte a un'emergenza che richiede una risposta compatta e immediata”, dichiarano le Segreterie, sottolineando il rischio per “oltre cento posti di lavoro e l'intera filiera del vetro nel territorio”.

Il PD annuncia il sostegno all’iniziativa del proprio parlamentare regionale, che ha depositato una richiesta di audizione urgente in Terza Commissione “Attività Produttive” all’Ars.

“Esprimiamo pieno sostegno e diamo forza all'iniziativa del nostro parlamentare regionale del PD, che ha già depositato una richiesta di audizione urgente in Terza Commissione ‘Attività Produttive’ all'ARS. È un atto necessario per chiamare il Governo Regionale alle proprie responsabilità e verificare quali misure possano scongiurare la cassa integrazione e lo spegnimento dei forni.”

Secondo quanto riferito dal partito, dalle interlocuzioni degli ultimi giorni emergerebbe un quadro critico legato all’eccesso di giacenze di magazzino e alle difficoltà di mercato, con il rischio concreto di un fermo produttivo.

“Spegnere un forno non è una scelta neutra – continuano i rappresentanti del PD – comporta costi enormi per la ripartenza e mette in crisi realtà strategiche collegate, come la Sarco nel settore del riciclo.”

Il PD ribadisce che la Regione deve intervenire rapidamente per evitare ricadute occupazionali e industriali pesanti sul territorio.

“L’azione intrapresa dal nostro Onorevole all'ARS apre la strada ad un confronto istituzionale che deve portare alla convocazione urgente di un tavolo con azienda e parti sociali. Difendere lo stabilimento ex Sicilvetro significa difendere il futuro industriale della nostra provincia.”



