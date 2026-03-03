Erice: è scontro sui dossi di via Camilla e via Didone a Pizzolungo

03/03/2026 17:00:00

Botta e risposta sulla sicurezza stradale a Pizzolungo, nel territorio comunale di Erice. Al centro della discussione l’installazione dei dossi rallentatori in via Camilla e via Didone, due strade residenziali della frazione di Erice, abitate tutto l’anno da famiglie con bambini.

A sollevare la questione è stato il consigliere Maltese con un’interrogazione in Consiglio comunale. Nei prossimi giorni – è stato annunciato – sarà sostituita la cartellonistica deteriorata in via Enea. Ma la proposta, approvata a maggioranza dall’aula, di installare dossi nelle altre due strade non ha trovato accoglimento.

Secondo quanto riferito dal vicesindaco Genco, dopo un confronto con il comandante della Polizia municipale “non sono emerse condizioni di pericolosità tali da rendere necessaria l’installazione di dossi rallentatori” in via Camilla e via Didone.

Una motivazione che non convince Maltese. Il consigliere parla di rammarico per la decisione e contesta anche il riferimento alla possibile “rumorosità” dei dossi, definendola una giustificazione priva di fondamento.

“La richiesta – sottolinea – è partita direttamente dai residenti delle due strade. La sicurezza non può essere valutata solo dopo che si verificano episodi gravi. La prevenzione è fondamentale, soprattutto in contesti dove vivono bambini e anziani”.

Via Camilla e via Didone non sono arterie di grande traffico, ma proprio per questo, secondo i residenti, la velocità eccessiva di alcuni automobilisti rappresenterebbe una criticità. Maltese evidenzia inoltre come a Pizzolungo siano già presenti dossi in altre strade, a suo dire meno abitate da famiglie.



