Quattro aziende trapanesi alla Fiera Internazionale dell'Energia di Rimini

05/03/2026 08:52:00

Ci sono anche quattro aziende della provincia di Trapani tra i protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo, la grande fiera internazionale dedicata alla transizione energetica in corso a Rimini fino al 6 marzo. Si tratta di CEP Italia SB Srl, Energia Italia S.p.A., Hydro Engineering e Layer Electronics, realtà del territorio presenti insieme ad altre imprese siciliane tra gli oltre mille brand espositori dell’evento inaugurato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Le imprese trapanesi alla fiera internazionale dell’energia

La provincia di Trapani sarà rappresentata da quattro aziende attive nei settori dell’energia, dell’ingegneria e delle tecnologie elettroniche: CEP Italia SB Srl di Calatafimi Segesta, Energia Italia S.p.A. a socio unico di Campobello di Mazara, Hydro Engineering S.S. degli ingegneri Damiano e Mariano Galbo di Alcamo e Layer Electronics Srl di Erice. La loro presenza a Rimini conferma il ruolo crescente che anche le imprese del territorio trapanese stanno assumendo nei comparti legati all’innovazione energetica, alle rinnovabili e alle tecnologie per la decarbonizzazione. In una manifestazione che riunisce operatori, istituzioni e investitori da tutto il mondo, la partecipazione diventa anche una vetrina internazionale per il sistema produttivo locale.



Per tre giorni la Fiera di Rimini diventa il punto di incontro della comunità internazionale dell’energia. Dal 4 al 6 marzo si svolge la nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di Italian Exhibition Group dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni per la transizione energetica in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo. La manifestazione è stata inaugurata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte anche Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Anna Montini, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini, Maurizio Forte dell’Agenzia ICE, Vinicio Mosé Vigilante, amministratore delegato del GSE, e Irene Priolo, assessora all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna.

L’edizione 2026 riunisce oltre 1.000 brand espositori, circa il 30% dei quali provenienti dall’estero, e più di 500 hosted buyer e delegazioni internazionali da 50 Paesi, coinvolti con il supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri.

Alla fiera partecipano anche 19 brand dalla Sicilia, provenienti da diverse province dell’isola e attivi nei settori delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e delle tecnologie elettriche. KEY 2026 si estende per la prima volta su quasi tutto il quartiere fieristico di Rimini: 24 padiglioni e circa 125 mila metri quadrati dedicati a sette aree tematiche, tra cui solare, eolico, idrogeno, accumulo energetico, mobilità elettrica ed efficienza energetica.

In contemporanea si svolge anche DPE – International Electricity Expo, la manifestazione dedicata alla generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group insieme alle associazioni di settore del sistema Confindustria.

All’interno della fiera sono previsti oltre 150 eventi tra convegni e incontri tecnici, con un’attenzione particolare alle politiche energetiche europee, ai meccanismi di finanziamento della transizione e alla cooperazione internazionale, con uno spazio dedicato anche agli investimenti energetici in Africa.



