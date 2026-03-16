Andreana Patti incontra i cittadini di Terrenove 

16/03/2026 15:58:00

«Sono nata in contrada Berbarello e ho vissuto qui la mia infanzia, la mia giovinezza, le mie attività di volontariato, con la comunità e con la Chiesa. Non c’è bisogno di appartenere ad un’élite per aspirare a diventare primi cittadini, si può venire anche da una contrada. Ed è per questo che oggi, con voi, persone a me care, faccio un patto di sangue, in termini di impegno, responsabilità, buona amministrazione, in termini di futuro della città».

Queste le parole con cui la candidata sindaca al Comune di Marsala Andreana Patti, con grande emozione, apre il suo incontro in contrada Terrenove, presso il Centro

Culturale Risveglio, accolta dal caloroso abbraccio di una sala gremita di persone.

Accanto a lei, due “padri nobili della politica”, come li definisce salutandoli e ringraziandoli di essere al suo fianco: Luigi Sciacca, già sindaco di Marsala nel 1988, e Antonio Galfano, più volte segretario generale in diversi comuni della provincia, entrambi fortemente convinti che questa candidatura possa rappresentare davvero un punto di svolta nella vita politica e amministrativa della città. «Sono stato definito il primo sindaco di campagna – racconta Sciacca – e Andreana, che non conoscevo, mi è entrata nel cuore. Apprezzo le sue competenze, le sue qualità, la sua correttezza, la sua determinazione e credo che Marsala abbia bisogno di una sindaca come lei per voltare pagina». «La città necessita di cose basilari, che dovrebbero essere scontate – gli fa eco Galfano – e con Andreana possiamo sognare di far rinascere Marsala dalle sue stesse ceneri».

Tante le tematiche condivise con i presenti, una cornice di pubblico attenta, aperta all’ascolto e al confronto. Nelle parole della sindaca resta però fondamentale il “metodo Andreana Patti”, “Cento Progetti per Cento Contrade”, un modus operandi che sposta la campagna elettorale dai palchi alle piazze, dalle scrivanie alle strade, trasformando l’ascolto dei cittadini in una pietra angolare della sua futura azione amministrativa. «La città vera non è nei salotti, è qui: nelle contrade, nelle periferie che ogni giorno resistono – spiega Patti – Il mio impegno è lavorare per il bene della città partendo proprio dai quartieri, troppo spesso dimenticati; dalle “strade”, che aspettano manutenzione, illuminazione, sicurezza, pulizia; dai giovani, che vogliono opportunità; dalle famiglie, che chiedono solo servizi che funzionino davvero. La mia sarà una politica del fare che nasce camminando tra la gente, guardando negli occhi chi vive i problemi di un territorio ogni giorno».

Nel suo intervento, Andreana Patti ha voluto anche sottolineare come Marsala venga spesso citata per essere la quinta città della Sicilia per numero di abitanti, oltre che una delle città territorio più estese dell’isola. Caratteristiche di cui l’antica Lilibeo potrà vantarsi «solo quando – dichiara Patti – anche i quartieri più lontani dal centro torneranno a sentirsi “al centro”».

In chiusura, tra applausi scroscianti e grande entusiasmo, un saluto speciale ai cittadini di Terrenove: «Voglio che il mio, il nostro quartiere, possa far parte del futuro di questa città che costruiremo insieme».

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