Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
20/03/2026 15:50:00

L’Unione dei Comuni Elimo-Ericini avrà un Ufficio di Prossimità giudiziario a Custonaci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774018455-0-l-unione-dei-comuni-elimo-ericini-avra-un-ufficio-di-prossimita-giudiziario-a-custonaci.jpg

Sarà attivato nei prossimi mesi a Custonaci il nuovo Ufficio di Prossimità giudiziario dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini. L’iniziativa rientra nel progetto regionale sugli “Uffici di Prossimità in Sicilia”, presentato a Palermo e promosso dalla Regione Siciliana in coordinamento con il Ministero della Giustizia.

Il piano prevede l’attivazione di 31 sportelli distribuiti nei quattro distretti di Corte d’Appello dell’Isola, con l’obiettivo di rafforzare i servizi giudiziari di prossimità, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, semplificando l’accesso alla tutela dei diritti nelle pratiche di volontaria giurisdizione.

 

Anche l’Unione dei Comuni Elimo-Ericini è tra i beneficiari del finanziamento regionale previsto dal decreto del 3 novembre 2025. Il nuovo ufficio sorgerà presso il Centro sociale di via Tribli a Custonaci, posizione ritenuta strategica per servire un territorio che comprende i comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice.

Lo sportello offrirà ai cittadini diversi servizi: informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie, supporto per pratiche legate a tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, assistenza nella compilazione della modulistica del Tribunale, fino al deposito telematico di atti e istanze. Sarà inoltre possibile seguire lo stato delle pratiche e ottenere copie di documenti presenti nel fascicolo elettronico.

 

«L’Ufficio di Prossimità Giudiziario – afferma il presidente dell’Unione, Fabrizio Fonte – renderà più semplici e accessibili i rapporti tra cittadini e sistema giudiziario. Si tratta di uno sportello informativo che consentirà di evitare spostamenti e di usufruire di servizi concreti e digitalizzati direttamente sul territorio».

Fonte ha inoltre ringraziato i funzionari del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per il lavoro svolto, insieme al presidente del Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa, per la collaborazione nella realizzazione del progetto.

L’apertura dell’Ufficio rappresenta così un passo importante verso una giustizia più vicina ai cittadini, capace di coniugare presenza sul territorio e innovazione digitale.

 









Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...