L’Unione dei Comuni Elimo-Ericini avrà un Ufficio di Prossimità giudiziario a Custonaci

20/03/2026 15:50:00

Sarà attivato nei prossimi mesi a Custonaci il nuovo Ufficio di Prossimità giudiziario dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini. L’iniziativa rientra nel progetto regionale sugli “Uffici di Prossimità in Sicilia”, presentato a Palermo e promosso dalla Regione Siciliana in coordinamento con il Ministero della Giustizia.

Il piano prevede l’attivazione di 31 sportelli distribuiti nei quattro distretti di Corte d’Appello dell’Isola, con l’obiettivo di rafforzare i servizi giudiziari di prossimità, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, semplificando l’accesso alla tutela dei diritti nelle pratiche di volontaria giurisdizione.

Anche l’Unione dei Comuni Elimo-Ericini è tra i beneficiari del finanziamento regionale previsto dal decreto del 3 novembre 2025. Il nuovo ufficio sorgerà presso il Centro sociale di via Tribli a Custonaci, posizione ritenuta strategica per servire un territorio che comprende i comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice.

Lo sportello offrirà ai cittadini diversi servizi: informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie, supporto per pratiche legate a tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, assistenza nella compilazione della modulistica del Tribunale, fino al deposito telematico di atti e istanze. Sarà inoltre possibile seguire lo stato delle pratiche e ottenere copie di documenti presenti nel fascicolo elettronico.

«L’Ufficio di Prossimità Giudiziario – afferma il presidente dell’Unione, Fabrizio Fonte – renderà più semplici e accessibili i rapporti tra cittadini e sistema giudiziario. Si tratta di uno sportello informativo che consentirà di evitare spostamenti e di usufruire di servizi concreti e digitalizzati direttamente sul territorio».

Fonte ha inoltre ringraziato i funzionari del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per il lavoro svolto, insieme al presidente del Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa, per la collaborazione nella realizzazione del progetto.

L’apertura dell’Ufficio rappresenta così un passo importante verso una giustizia più vicina ai cittadini, capace di coniugare presenza sul territorio e innovazione digitale.



