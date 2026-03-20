La sanità, gli scandali, il voto a Marsala. Parla Dario Safina: "Serve un'alternativa"

20/03/2026 06:00:00

Una lunga conversazione, senza giri di parole. Dalla crisi della sanità siciliana agli scandali che scuotono la Regione, fino alle elezioni amministrative in provincia di Trapani. L’onorevole Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico, si racconta ai microfoni di Tp24 affrontando i nodi più caldi della politica siciliana.

Il punto di partenza è la direzione regionale del PD a Niscemi, simbolicamente scelta per stare accanto a un territorio ferito da emergenze ambientali e dissesti. Ma Safina va oltre la solidarietà: indica risorse e priorità, come i 2,8 miliardi del Ponte sullo Stretto che, secondo il PD, andrebbero destinati subito ai territori colpiti da frane e calamità.

Poi l’affondo: la Sicilia è fragile, esposta al rischio erosione e ai cambiamenti climatici, ma – dice – continua a spendere per ricostruire senza investire davvero nella prevenzione.

Sanità e scandali: “La politica ha perso il controllo”

Il passaggio più duro riguarda la sanità. Safina distingue tra inefficienze e possibili casi di malaffare, ma individua un filo comune: una gestione politica debole, incapace di controllare la macchina amministrativa.

Secondo il deputato dem, il problema non è solo giudiziario ma profondamente politico. La sanità, sostiene, è stata trasformata in terreno di gestione del potere più che in presidio per la tutela dei cittadini.

E da qui la richiesta netta: le dimissioni del presidente della Regione Renato Schifani. Ma con una premessa: l’opposizione deve farsi trovare pronta.

Campo largo e alleanze: apertura anche a De Luca

Safina rilancia il progetto del “campo progressista”, che guarda anche a Cateno De Luca. Prima le alleanze, poi i nomi: è questa la linea. E sulle candidature, nessuna paura delle primarie.

Il vero obiettivo, spiega, è costruire una proposta politica credibile su sanità, lavoro, sviluppo e qualità delle imprese, in una Sicilia dove – sottolinea – gli investimenti privati restano deboli e i redditi bassi.

Marsala e la sfida elettorale: “Patti scelta giusta”

Ampio spazio anche alle amministrative di Marsala. Il PD ha scelto di sostenere Andreana Patti, figura civica, per guidare una coalizione larga.

Per Safina è la risposta a cinque anni di governo che vanno superati: più partecipazione, più coinvolgimento del territorio, meno gestione verticistica.

E sul risultato si sbilancia: niente ballottaggio, Patti può vincere al primo turno.

Terzo mandato e piccoli comuni: “Rischio concentrazione di potere”

Bocciato senza esitazioni il terzo mandato nei comuni medio-piccoli. Per Safina il rischio è chiaro: in centri da poche migliaia di abitanti, poche persone possono determinare il potere per decenni.

Una posizione che, sottolinea, è di principio, non legata ai singoli casi.

Campobello e Gibellina: “Serve ripartire dalla società”

Sul fronte locale, il PD è al lavoro. A Gibellina si apre una riflessione più ampia, mentre a Campobello l’indicazione è netta: costruire un’alternativa partendo dalla società civile, non dagli equilibri del ceto politico.

Un cambio di metodo, prima ancora che di nomi.

Trapani e il futuro: “Mi ricandido all’Ars”

Infine Trapani. Safina smentisce le voci su una possibile candidatura a sindaco e chiarisce: il suo obiettivo è la ricandidatura all’Assemblea Regionale Siciliana.

Nessuna rottura con il sindaco Tranchida, ma confronto, anche acceso, su come amministrare.

Una Sicilia da ripensare

L’intervista si chiude con una visione complessiva: una Sicilia che deve uscire dalla logica delle “prebende” e costruire consenso sulla qualità delle politiche pubbliche.

Per Safina, la sfida è tutta qui: trasformare le risorse in sviluppo vero, e non in semplice gestione del potere.

In fondo, è la linea che attraversa tutta la conversazione: meno tattica, più politica. E soprattutto, meno annunci e più scelte.



