La Sigel Seap Marsala Volley domenica in Abruzzo in cerca della salvezza

21/03/2026 09:30:00

La Sigel Seap Marsala Volley si appresta a vivere uno dei weekend più intensi e decisivi della sua stagione. Per la terza giornata di ritorno della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà, le lilibetane voleranno in Abruzzo per affrontare la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Un match che non è solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio scontro diretto per ridisegnare la gerarchia di una classifica mai così corta ed insidiosa. La notizia più attesa in casa azzurra è il pieno recupero fisico di Jessica Kosonen ed Amélie Vighetto. Dopo aver dovuto fare a meno dell’apporto della finlandese nell'ultimo turno casalingo contro Offanengo, Coach Lino Giangrossi ritrova in piena forma le due attaccanti che hanno risolto i rispettivi problemi fisici e figurano tra le convocate, pronte a ridare quella profondità e quella "cattiveria agonistica" necessarie per tornare a fare punti pesanti.

Il momento è topico. Dopo le due battute d'arresto contro Altamura (che ha fruttato comunque un punto) ed Offanengo, Marsala si trova a quota 22 punti, inseguendo a una sola lunghezza il terzetto composto da Imola, Offanengo e la stessa Altino, tutte appaiate a 23 punti. Con la capolista Altamura già al sicuro, la lotta per evitare le ultime tre posizioni si è fatta serratissima, con soli 4 punti di vantaggio sulla "zona rossa" occupata dal Casalmaggiore con 18 punti, ogni set vinto in Abruzzo potrebbe valere oro in ottica permanenza nella categoria.

Dall'altra parte della rete, la Tenaglia Abruzzo Altino arriva all'appuntamento in un clima di profonda trasformazione. La società abruzzese ha infatti ufficializzato l'esonero di coach Ingratta, affidando la guida tecnica a Marco Soffici. Un cambio di marcia che le frentane vorranno onorare per riscattare la sconfitta per 3-1 dell'andata e la recente caduta casalinga contro il Club Italia. La sfida vivrà anche sul filo dei ricordi per l'opposto azzurro Amélie Vighetto, grande ex della gara, avendo vestito la maglia abruzzese nella scorsa stagione.

"La partita in trasferta contro Altino è determinante per noi, sia per i punti che a questo punto diventano tutti importanti, ma anche per il morale dichiara Capitan Giulia Caserta. Dopo due sconfitte ci serve tornare a vincere e ci serve tornare a giocare come sappiamo fare noi per poter raggiungere la salvezza il prima possibile." Il fischio d’inizio delle ore 12:30 di domenica 22 marzo al Palazzetto di Vasto (CH) è stato affidato al Sig. Maurizio Martini coadiuvato dal Sig. Lorenzo De Luca con al VideoCheck il Sig. Marco Perotti. Diretta streaming della partita sul canale Youtube “Volleyball World Italia”. Di seguito le interviste pre partita alla regista Florencia Ferraro ed a Coach Lino Giangrossi:



