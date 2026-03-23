Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» I nostri soldi
23/03/2026 11:22:00

Caro benzina, in Sicilia prezzi tra i più alti d’Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-03-2026/1774261456-0-caro-benzina-in-sicilia-prezzi-tra-i-piu-alti-d-italia.jpg

Fare rifornimento in Sicilia costa sempre di più. E non è una sensazione da pompa di benzina: i numeri dicono che l’Isola resta stabilmente nella parte alta della classifica nazionale dei carburanti più cari. Nel giorno in cui i prezzi tornano a salire quasi ovunque, la Sicilia si piazza al quarto posto in Italia per il prezzo della benzina self service e al nono per il gasolio.

 

Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rielaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, il 23 marzo 2026 il prezzo medio nazionale della benzina self service sulla rete ordinaria è di 1,722 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 1,985 euro al litro. In autostrada si sale ancora: 1,788 euro per la benzina e 2,055 euro per il diesel.

 

Sicilia sopra la media nazionale

 

In Sicilia la benzina self service costa mediamente 1,741 euro al litro, cioè quasi due centesimi sopra la media nazionale. Peggio fanno solo Basilicata (1,751), Calabria (1,750) e Campania (1,749).

Per il gasolio, invece, la Sicilia registra un prezzo medio di 1,989 euro al litro, anche qui sopra la media italiana. L’Isola è al nono posto tra le regioni più care, mentre davanti ci sono Molise (2,005 euro), Campania (2,002) e Calabria (2,000).

Tradotto: in Sicilia il pieno continua a pesare, e non poco, sui bilanci di famiglie, pendolari, autotrasportatori e imprese. Del resto, da queste parti l’auto non è un vezzo: spesso è una necessità.

 

I rincari in un solo giorno

 

Il dato che colpisce è anche l’aumento registrato rispetto al giorno precedente. In Sicilia la benzina è salita di 0,6 centesimi al litro tra il 22 e il 23 marzo, mentre il gasolio è aumentato di 0,9 centesimi.

Un rialzo che si inserisce in una tendenza nazionale. Come osserva Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, oggi non solo i prezzi sono saliti in tutta Italia, ma il diesel ha ormai superato i 2 euro al litro non più soltanto in autostrada. Oltre al Molise e alla Campania, la Calabria arriva esattamente a quota 2 euro.

 

La classifica delle regioni

 

Per la benzina, la Sicilia è dunque tra le regioni meno convenienti. In fondo alla classifica, cioè tra quelle più “virtuose”, ci sono invece le Marche, unica regione sotto quota 1,7 euro al litro con 1,697, seguite da Friuli Venezia Giulia (1,702) e Toscana (1,705).

Per il gasolio, il quadro non cambia molto: le più convenienti sono ancora le Marche (1,969 euro), seguite da Toscana e Friuli Venezia Giulia, entrambe a 1,970 euro al litro.

 

Un problema che in Sicilia pesa di più

 

Il punto, al di là della graduatoria, è semplice: in una regione come la Sicilia, dove i trasporti pubblici non sempre rappresentano un’alternativa efficiente e dove per lavorare, studiare o curarsi spesso bisogna macinare chilometri, il caro carburanti diventa un problema quotidiano.

E così ogni decimale alla pompa si trasforma in una tassa non dichiarata sulla vita di tutti i giorni. Senza bisogno di particolari spiegazioni: basta guardare il display mentre scorrono i litri. E soprattutto i soldi.









Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...