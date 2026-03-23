Volley A2: doccia fredda per il Marsala Volley, ora due Finali per la salvezza

23/03/2026 08:00:00

Si complica il cammino della Sigel Seap Marsala Volley nella Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Nella terzultima giornata di ritorno, le azzurre subiscono una pesante battuta d’arresto esterna, uscendo sconfitte per 3-0 dal campo della Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Una prestazione che lascia l'amaro in bocca per l'andamento del match e che rimanda il verdetto definitivo sulla permanenza nella categoria.

Il match ha visto una Sigel Seap contratta e non pervenuta nei primi due parziali. Sotto i colpi di un'Altino ispirata e determinata a chiudere la pratica salvezza davanti al proprio pubblico, le lilibetane non sono riuscite a trovare il ritmo abituale, subendo l'iniziativa abruzzese senza opporre la consueta resistenza. Il moto d'orgoglio è arrivato nel terzo set con Capitan Giulia Caserta e compagne che hanno finalmente ritrovato fluidità, lottando punto su punto ed accarezzando concretamente l'idea di riaprire la contesa. Dopo una rimonta di carattere, Marsala si è portata avanti 20-21, arrivando addirittura ad avere la palla del set sul 24-25. In quel momento clou, però, una difesa prodigiosa del libero abruzzese Tesi ha sbarrato la strada alle azzurre, dando il via al contropiede che ha chiuso definitivamente il match sul 3-0.

La classifica ora si accorcia pericolosamente e non ammette più passi falsi. Con soli due turni ancora da disputare, la Sigel Seap Marsala Volley deve ritrovare immediatamente la serenità e quella "cattiveria agonistica" che l'aveva resa la mina vagante del girone. Il destino è ancora nelle mani delle lilibetane, attese da due sfide che decideranno una stagione intera, la trasferta di Modena e l'ultima in casa contro Imola.

“Oggi sostanzialmente c’è stata solo Altino – dichiara Coach Lino Giangrossi. Al netto del terzo set, in cui abbiamo trovato una reazione più d’orgoglio che d’altro, oggi abbiamo messo in campo una brutta prestazione. Senza alibi, oggi abbiamo giocato male, mentre Altino ha giocato la partita che mi aspettavo, ovvero una prestazione di orgoglio rispetto alle ultime uscite. Ora abbiamo ancora due gare, una in casa e una fuori e dobbiamo chiudere il discorso salvezza per non complicarci la vita”.

“Credo sia difficile trovare le parole per questa partita – dichiara il libero azzurro Luna Cicola. Sono molto dispiaciuta, poteva essere una boccata d’aria per tutti invece ci ritroviamo ancora a dover lottare per respirare. La cosa sicura è dover tornare in palestra con un’idea diversa e portare a casa l’obiettivo prima possibile”.

Tabellino: Tenaglia Abruzzo Altino Volley / Sigel Seap Marsala Volley 3/0

Parziali: 25/17 – 25/16 - 27/25

Tenaglia Abruzzo Altino Volley: Fini, Monaco, Polesello 13, Murmann 9 Marchesini 6, Tesi (L), Kone, Passaro, Ndoye 11, Trampus, Farelli, Sassolini 2, Bagnoli 5, Siakretava 11. All.: Marco Soffici

Sigel Seap Marsala Volley: Pozzoni 16, Caserta 2, Cecchini 1, Kosonen 4, Torok 4, Grippo, Ferraro 1, Giulì, Varaldo, Cicola (L), Tajè 3, Vighetto 7. All.: Lino Giangrossi

Note - Battuta (punti/err): Marsala 1/9, Altino 4/5 - Muri: Marsala 8, Altino 9 – Ricezione: Marsala 65%, Altino 62% - Attacco: Marsala 23%, Altino 37%.



