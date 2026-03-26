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Economia

» I nostri soldi
26/03/2026 11:25:00

Po Fesr, gli ultimi contributi alle aziende di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-03-2026/po-fesr-gli-ultimi-contributi-alle-aziende-di-marsala-450.jpg

Arrivano nuovi segnali dal fronte dei finanziamenti pubblici alle imprese marsalesi. Tra fondi europei e risorse nazionali, negli ultimi giorni sono stati formalizzati contributi per oltre 330 mila euro, con operazioni che riguardano sia attività già concluse sia nuove iniziative imprenditoriali.

Non si tratta di annunci, ma di decreti già firmati e pubblicati: soldi assegnati, rendicontazioni chiuse, progetti finanziati. E, come spesso accade, con qualche cifra rivista al ribasso rispetto alle previsioni iniziali.

 

Due operazioni concluse con il PO FESR

 

Il primo blocco riguarda il programma europeo PO FESR Sicilia 2014/2020, destinato alle imprese in fase di avviamento.

Per l’impresa Genna M.V. s.r.l.s., con sede a Marsala, la Regione ha approvato la rendicontazione finale e concesso in via definitiva un contributo di 183.323,87 euro, leggermente inferiore rispetto ai 187.500 euro inizialmente previsti. Il saldo finale liquidato è pari a 14.573,87 euro, chiudendo formalmente l’operazione .

Anche per Stagnoneareazero di Emilia D’Aguanno si arriva alla conclusione del percorso: contributo definitivo di 110.835,83 euro per un bed and breakfast nella zona della Riserva. Anche in questo caso, l’importo è stato rideterminato dopo le verifiche sulla spesa effettivamente sostenuta .

In entrambi i casi, le verifiche amministrative hanno confermato la regolarità delle spese e consentito la chiusura dei progetti sul Registro nazionale degli aiuti.

 

Nuova impresa digitale finanziata

 

Accanto ai progetti conclusi, c’è anche una nuova iniziativa.

Con il programma “Fare Impresa in Sicilia – FAInSicilia”, finanziato con risorse FSC 2021/2027, è stato concesso un contributo di 41.717,09 euro all’impresa Praticalegale.it di Gianluca Scardino.

Il progetto riguarda la realizzazione a Marsala di un’attività nel settore della produzione di software, con un investimento complessivo ammesso di oltre 64 mila euro .

 

 









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