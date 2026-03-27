Trasporto pubblico gratuito per Forze Armate in Sicilia, l'appello ad accelerare il Ddl

27/03/2026 17:16:00

L’Associazione ASPMI accoglie con favore il via libera della giunta regionale siciliana alla delibera n. 64 del 10 febbraio 2026, che introduce il disegno di legge sulla gratuità del trasporto pubblico locale per le Forze dell’Ordine e le Forze Armate. Il provvedimento, promosso dall’assessorato regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, riguarda nello specifico l’utilizzo gratuito delle autolinee.

Si tratta, secondo l’associazione, di un segnale concreto di riconoscimento verso gli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza e della legalità. La misura, infatti, potrebbe favorire una maggiore presenza delle forze in servizio sui mezzi pubblici e nei diversi contesti urbani ed extraurbani, con effetti positivi anche sul fronte della prevenzione e della sicurezza per i cittadini.

Nonostante l’approvazione in giunta, però, il disegno di legge risulta al momento fermo in Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana. Una fase di stallo che, pur inserendosi in un periodo segnato da emergenze e priorità – come gli interventi legati al ciclone Harry e alla frana di Niscemi – viene ritenuta superabile nel breve periodo.

ASPMI sottolinea come il tema della sicurezza e il sostegno a chi la garantisce rappresentino elementi centrali per lo sviluppo del territorio. In quest’ottica, il trasporto pubblico non è visto soltanto come un servizio di mobilità, ma anche come uno strumento di presidio del territorio.

Da qui l’auspicio che il Parlamento regionale possa presto riprendere l’esame del provvedimento, calendarizzandone la discussione e arrivando in tempi rapidi all’approvazione. Un passaggio che avrebbe un valore sia pratico che simbolico, rafforzando l’attenzione delle istituzioni verso il comparto sicurezza e contribuendo, al tempo stesso, al benessere collettivo.



