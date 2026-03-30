Ciclone “Jolina” su Sicilia e Calabria: ecco come si vede dal satellite

30/03/2026 16:19:00

Tra il 14 e il 19 marzo il ciclone mediterraneo “Jolina” ha colpito le coste di Sicilia e Calabria con piogge intense e raffiche violente. Il maltempo ha causato disagi diffusi: scuole chiuse, voli cancellati all’aeroporto di Catania e danni a edifici in diverse aree.

Dalla Sicilia alla Libia: gli effetti del sistema

Dopo aver attraversato il Sud Italia, il ciclone si è spostato verso la Libia, dove le precipitazioni torrenziali hanno provocato allagamenti in zone urbane e la morte di un uomo, confermando la forza e l’estensione del fenomeno.

Il ruolo chiave dei satelliti

L’evoluzione di “Jolina” è stata seguita in tempo reale grazie ai satelliti della costellazione Meteosat gestita da EUMETSAT e al satellite Sentinel-1 del programma Copernicus Programme, promosso dalla Commissione europea e dall’Agenzia Spaziale Europea. Questi strumenti hanno fornito dati fondamentali per analizzare il ciclone.

Un caso di studio per la scienza

“Jolina” rappresenta un importante caso di studio per i cosiddetti medicane, fenomeni rari nel Mediterraneo ma sempre più osservati. I dati raccolti consentono agli scienziati di migliorare la comprensione e la classificazione di questi sistemi.

Ricerca e prevenzione

Secondo Giulia Panegrossi dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la grande quantità di informazioni disponibili permette di identificare meglio le caratteristiche dei medicane e seguirne l’evoluzione quasi in tempo reale. Questo non solo migliora il monitoraggio, ma contribuisce anche a ridurre i rischi e a preparare territori non sempre pronti ad affrontare eventi meteorologici di tale intensità.



