Marsala: oggi l'incontro sulla gestione dei rifiuti promosso dal PD

31/03/2026 00:00:00

“Mantenere l’ambiente al centro” non è solo uno slogan, ma un obiettivo concreto che passa anche da una gestione dei rifiuti più efficiente e vicina ai cittadini. Con questo spirito, il circolo del Partito Democratico di Marsala promuove l’incontro pubblico dal titolo “L’Ambiente al Centro: Proposte per una gestione dei rifiuti a misura di cittadino”, in programma, oggi, martedì 31 marzo alle ore 18, nella sede di Corso Gramsci 16.

L’iniziativa vuole essere un momento di confronto aperto tra esperti, amministratori e cittadini sui temi della sostenibilità ambientale, della raccolta differenziata e delle strategie più efficaci da adottare a livello locale e regionale.

Ad aprire i lavori sarà la segretaria del circolo PD Marsala, Linda Licari. A moderare l’incontro sarà Simona Pecorella, componente della segreteria con delega all’Ambiente e referente territoriale del consorzio Comieco.

Numerosi gli interventi previsti. Manuela Leone affronterà il tema del Piano regionale dei rifiuti, mentre Agostino Licari presenterà un’analisi dei dati sulla raccolta differenziata in città. Spazio anche alle buone pratiche amministrative con il contributo di Michelangelo Giansiracusa.

Interverranno inoltre Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, Giovanni Di Girolamo per il dipartimento Sostenibilità e Circolarità di ENEA, l’onorevole Dario Safina e la candidata sindaca Andreana Patti. L’obiettivo dell’incontro è chiaro: mettere al centro il ruolo attivo del cittadino nella gestione dei rifiuti, promuovendo soluzioni innovative, partecipate e sostenibili per il territorio marsalese.



