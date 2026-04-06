Pasquetta col sole in Sicilia: giornata ideale per gite e grigliate
Dopo settimane di freddo fuori stagione, vento e piogge, la Sicilia si gode finalmente una Pasquetta all’insegna del bel tempo. Oggi, lunedì 6 aprile, il sole torna protagonista su tutta l’Isola, regalando una giornata perfetta per scampagnate, grigliate all’aperto e gite fuori porta.
Il merito è dell’alta pressione, che ha preso il posto delle correnti instabili dei giorni scorsi, riportando condizioni di stabilità diffusa e un clima decisamente più mite.
Sole e temperature in aumento
Fin dal mattino il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Qualche nube di passaggio potrà comparire nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle zone interne e sui rilievi, ma senza particolari conseguenze.
Le temperature sono in aumento e in molte zone si avvicinano, e localmente superano, i 24-25 gradi. Un clima che ricorda più maggio che l’inizio di aprile.
Venti deboli e mari tranquilli
I venti soffiano deboli, senza particolari criticità: occidentali sul Tirreno e settentrionali sul resto dell’Isola. Anche i mari si mantengono generalmente poco mossi o al più mossi, rendendo favorevoli anche le attività lungo le coste.
La giornata perfetta per stare all’aperto
Insomma, nessuna insidia meteo: la Pasquetta 2026 si presenta come la classica giornata da vivere fuori casa. Picnic, barbecue e passeggiate trovano condizioni ideali, dopo un avvio di primavera decisamente instabile.
Una tregua attesa e benvenuta, che segna finalmente il ritorno della bella stagione.
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