Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
06/04/2026 07:01:00

Pasquetta col sole in Sicilia: giornata ideale per gite e grigliate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-04-2026/pasquetta-col-sole-in-sicilia-giornata-ideale-per-gite-e-grigliate-450.jpg

Dopo settimane di freddo fuori stagione, vento e piogge, la Sicilia si gode finalmente una Pasquetta all’insegna del bel tempo. Oggi, lunedì 6 aprile, il sole torna protagonista su tutta l’Isola, regalando una giornata perfetta per scampagnate, grigliate all’aperto e gite fuori porta.

Il merito è dell’alta pressione, che ha preso il posto delle correnti instabili dei giorni scorsi, riportando condizioni di stabilità diffusa e un clima decisamente più mite.

 

Sole e temperature in aumento

Fin dal mattino il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Qualche nube di passaggio potrà comparire nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle zone interne e sui rilievi, ma senza particolari conseguenze.

Le temperature sono in aumento e in molte zone si avvicinano, e localmente superano, i 24-25 gradi. Un clima che ricorda più maggio che l’inizio di aprile.

 

Venti deboli e mari tranquilli

I venti soffiano deboli, senza particolari criticità: occidentali sul Tirreno e settentrionali sul resto dell’Isola. Anche i mari si mantengono generalmente poco mossi o al più mossi, rendendo favorevoli anche le attività lungo le coste.

 

La giornata perfetta per stare all’aperto

Insomma, nessuna insidia meteo: la Pasquetta 2026 si presenta come la classica giornata da vivere fuori casa. Picnic, barbecue e passeggiate trovano condizioni ideali, dopo un avvio di primavera decisamente instabile.

Una tregua attesa e benvenuta, che segna finalmente il ritorno della bella stagione.



Meteo | 2026-04-04 07:59:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-04-2026/che-tempo-fara-a-pasqua-e-pasquetta-in-sicilia-250.jpg

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta in Sicilia?

Dopo settimane segnate da freddo fuori stagione, vento e piogge, la Sicilia si prepara finalmente a un cambio di passo. Le previsioni per Pasqua e Pasquetta indicano un netto miglioramento, con il ritorno dell’alta pressione e condizioni...







Native | 01/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-04-2026/1775032102-0-feudo-stagnone-porta-l-anima-piu-autentica-di-marsala-al-vinitaly-2026.jpg

Feudo Stagnone porta l’anima più autentica di Marsala al...

Native | 27/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774597744-0-tenuta-gorghi-tondi-a-vinitaly-2026-tra-nuove-annate-sicilia-doc-ed-esperienze-da-vivere.jpg

Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...

Native | 24/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774014719-0-micro-risparmio-quotidiano-i-metodi-per-mettere-da-parte-piccole-somme.jpg

Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme