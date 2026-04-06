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Scuola
06/04/2026 11:00:00

Trapani, studente senza brevetto sfida chi vola: è quarto in Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-04-2026/trapani-studente-senza-brevetto-sfida-chi-vola-e-quarto-in-italia-450.jpg

Non è solo un quarto posto. È una sfida ad armi impari trasformata in risultato. Riccardo Volpi, studente dell’ITTL “Marino Torre” di Trapani, si è classificato quarto alla Gara Nazionale degli Istituti Aeronautici di Forlì, confrontandosi con i migliori studenti italiani dell’indirizzo “Conduzione del Mezzo Aereo”. Ma c’è un dettaglio che cambia tutto: tra i primi tre classificati, due avevano già il brevetto di volo.

 

 

Volpi no. Ha affrontato prove complesse – dalla pianificazione del volo alle simulazioni, fino ai quiz tecnici e all’inglese aeronautico – contando solo sulla preparazione scolastica. 

 

Un divario evidente, soprattutto in una competizione dove l’esperienza pratica può fare la differenza. 

 

Eppure il risultato è arrivato lo stesso. Quarto in Italia, davanti ad altri studenti provenienti da istituti altamente specializzati, in una gara supportata da realtà come ENAV ed ENAC e considerata un vero banco di prova per il futuro professionale nel settore.

 

Dietro il piazzamento c’è anche il lavoro dei docenti e del consiglio di classe, che hanno accompagnato lo studente in un percorso tecnico sempre più vicino al mondo del lavoro. “È un motivo di immenso orgoglio – spiega la dirigente scolastica Vita D’Amico – questo risultato conferma l’alto livello formativo del nostro istituto. I nostri studenti sono potenziali professionisti del cielo”.

 

Non solo una classifica, dunque. Ma una storia di formazione e determinazione, che racconta come si possa competere ad alto livello anche senza partire con un vantaggio









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