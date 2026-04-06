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Scuola
06/04/2026 16:00:00

Trapani vola a Bilbao con la scienza

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C’è anche una studentessa del Liceo Fardella-Ximenes tra i giovani talenti italiani selezionati dalla FAST. Si chiama Milena Di Vittorio, ha 17 anni, frequenta la 3H del liceo scientifico Scienze applicate e, grazie al suo progetto sulla nanomedicina polmonare, rappresenterà l’Italia alla Bilbao Science Fair, nei Paesi Baschi, dal 6 al 9 maggio 2026.


Milena è entrata tra i 40 finalisti del concorso nazionale “I giovani e le scienze”, promosso dalla Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche per valorizzare studenti capaci di muoversi nel mondo della ricerca con idee originali, metodo scientifico e capacità espositiva. I finalisti si sono confrontati a Milano, nella sede della FAST, dal 21 al 23 marzo, presentando i propri lavori alla giuria e al pubblico.

 


Il progetto presentato dalla studentessa trapanese ha un titolo tecnico, “Targetting CD44 e clearance tossinica: il futuro della nanomedicina polmonare”, ma parte da un obiettivo molto concreto: immaginare una cura più precisa per i polmoni danneggiati dal fumo.

 

L’idea è quella di utilizzare minuscole strutture costruite con frammenti di DNA, capaci di trasportare farmaci negli alveoli polmonari, ridurre le infiammazioni croniche e contribuire alla rimozione delle sostanze tossiche.

 


Per verificare la tenuta di queste strutture, Milena ha utilizzato anche simulazioni al computer, così da studiarne il comportamento in un ambiente simile a quello del tessuto polmonare. Un lavoro complesso, che guarda alla medicina del futuro e che le è valso uno degli accreditamenti internazionali assegnati dalla FAST.


Per Trapani è un risultato importante. Perché porta il nome della città e del Fardella-Ximenes dentro una manifestazione scientifica internazionale, ma soprattutto perché racconta una cosa semplice: anche da una scuola superiore del territorio possono nascere progetti capaci di competere su un piano alto, fuori dalla Sicilia e fuori dall’Italia.


La FAST, fondata a Milano nel 1897, organizza il concorso “I giovani e le scienze” per avvicinare i ragazzi alla ricerca, incoraggiare le carriere scientifiche e promuovere il confronto con studiosi e ricercatori italiani e stranieri. Quest’anno, tra i progetti premiati, c’è anche quello di Milena Di Vittorio. E adesso per lei si apre la tappa di Bilbao.









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