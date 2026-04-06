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Cultura

» Spettacoli
06/04/2026 22:00:00

Dall’America del Sud alla Sicilia: Natalia Córdoba in semifinale al concorso Cantanti Lirici di Alcamo

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La scena lirica internazionale guarda alla Sicilia in vista delle fasi decisive del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”. Tra i protagonisti più attesi c’è la soprano argentina Natalia Córdoba, approdata in Italia dopo una rapida ascesa sui palcoscenici sudamericani.

Reduce dal riconoscimento come miglior voce dell’America Latina al concorso “Vincerò”, l’artista porta ad Alcamo non solo il proprio talento, ma anche un simbolico ponte culturale tra Sud America e tradizione operistica europea.

 

La sfida ad Alcamo

L’8 e il 10 maggio saranno il Teatro Cielo d’Alcamo e il Centro Congressi Marconi a ospitare le prove decisive per l’accesso alla finale. Per l’occasione, Córdoba ha scelto un repertorio impegnativo, con arie fondamentali dell’opera italiana, puntando a mettere in luce tecnica, espressività e qualità timbrica davanti a una giuria internazionale.

 

Una formazione internazionale

Attualmente impegnata nel perfezionamento con il maestro Raúl Jiménez, la soprano combina la disciplina della scuola europea con la sensibilità delle proprie radici latinoamericane. Nel suo percorso figurano anche collaborazioni con artisti del Teatro Colón, tra cui Constanza Díaz Falú.

L’arrivo di Natalia Córdoba ad Alcamo si preannuncia come uno dei momenti più significativi di questa edizione del concorso, confermando ancora una volta il profondo legame artistico tra Italia e Argentina.

 

 

 

 

 



Spettacoli | 2026-04-02 13:30:00
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