Dall’America del Sud alla Sicilia: Natalia Córdoba in semifinale al concorso Cantanti Lirici di Alcamo
La scena lirica internazionale guarda alla Sicilia in vista delle fasi decisive del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”. Tra i protagonisti più attesi c’è la soprano argentina Natalia Córdoba, approdata in Italia dopo una rapida ascesa sui palcoscenici sudamericani.
Reduce dal riconoscimento come miglior voce dell’America Latina al concorso “Vincerò”, l’artista porta ad Alcamo non solo il proprio talento, ma anche un simbolico ponte culturale tra Sud America e tradizione operistica europea.
La sfida ad Alcamo
L’8 e il 10 maggio saranno il Teatro Cielo d’Alcamo e il Centro Congressi Marconi a ospitare le prove decisive per l’accesso alla finale. Per l’occasione, Córdoba ha scelto un repertorio impegnativo, con arie fondamentali dell’opera italiana, puntando a mettere in luce tecnica, espressività e qualità timbrica davanti a una giuria internazionale.
Una formazione internazionale
Attualmente impegnata nel perfezionamento con il maestro Raúl Jiménez, la soprano combina la disciplina della scuola europea con la sensibilità delle proprie radici latinoamericane. Nel suo percorso figurano anche collaborazioni con artisti del Teatro Colón, tra cui Constanza Díaz Falú.
L’arrivo di Natalia Córdoba ad Alcamo si preannuncia come uno dei momenti più significativi di questa edizione del concorso, confermando ancora una volta il profondo legame artistico tra Italia e Argentina.
Trapani, Fabio Orso in “Portobello”: dal set con Bellocchio a HBO Max
Dalla Sicilia a New York, poi di nuovo in Italia per una chiamata che cambia tutto. Fabio Orso, attore trapanese, entra nel cast di Portobello, la miniserie diretta da Marco Bellocchio dedicata al caso Enzo Tortora. “Stavo studiando a New York...
Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...
Tenuta Gorghi Tondi sarà presente a Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, portando con sé il racconto di una Sicilia autentica, tra mare, biodiversità e viticoltura biologica. Situata...
Casting aperti per artisti sul set di "Makari 5"
Il set cinematografico di “Makari 5” cerca nuovi talenti artistici. La produzione è alla ricerca di artisti di strada, pittori e scultori disponibili a lavorare per più giornate sul set. Requisiti richiesti I...
Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme
Pochi centesimi al giorno, qualche euro alla settimana. Sembra niente, ma, sommati nel tempo, quei piccoli importi che sfuggono dall'attenzione possono trasformarsi in una cifra importante. Il micro-risparmio di ogni giorno parte...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste