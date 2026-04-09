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Cronaca

» Sanità
09/04/2026 13:17:00

Fazio risorsa per la sanità”: la replica del segretario Sumai Trapani dopo l’interrogazione di La Vardera 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775733618-0-fazio-risorsa-per-la-sanita-la-replica-del-segretario-sumai-trapani-dopo-l-interrogazione-di-la-vardera.jpg

Gentile Direttore,

sento il bisogno di intervenire e fare alcune considerazioni, non sulle domande poste dall’on. La Vardera nella sua interrogazione parlamentare sulla compatibilità degli incarichi dirigenziali conferiti presso l’ASP di Trapani — perché, se un politico rampante sente il bisogno di attivarsi, sicuramente pensa di operare nell’interesse del bene comune — ma sulla persona sulla quale si sono concentrati questi incarichi, che sarebbe meglio definire “carichi”: il dott. Ezio Fazio.

 

Preciso che non è mia volontà dire nulla che abbia rilevanza politica, anche per il mio ruolo. Sono il segretario provinciale di Trapani del Sumai Assoprof, il sindacato che rappresenta la categoria dei medici specialisti ambulatoriali, veterinari, psicologi, biologi e chimici, e io stesso sono un medico specialista convenzionato con l’ASP di Trapani. Proprio per questo conosco bene da molti anni il dirigente in questione.

 

Si tratta di una figura atipica nel mondo della dirigenza. Già dal primo impatto si notano diversi particolari: un morfotipo non propriamente siculo, cammina con passo sicuro ma non “si annaca”, uno sguardo cordiale di chi ti accoglie con il sorriso senza creare barriere. Poi inizi a esporre il tuo problema e hai subito la sensazione di parlare con qualcuno che ti ascolta davvero e che cerca, insieme a te, di definire regole e trovare soluzioni.

 

Mentre si alza per offrirti un caffè, noti che indossa una felpa con il logo aziendale: strano, pensi, un dirigente (pluri-incaricato) che non lavora in giacca e cravatta griffata. E la conclusione è semplice: questo è un lavoratore.

 

Desidero, pertanto, rendere pubblica la mia testimonianza per spirito di stima nei confronti del collega dirigente dott. Fazio, che ritengo una risorsa inesauribile e indispensabile per l’ASP di Trapani e per la sanità siciliana nel suo complesso.

 

Concludo ringraziando il gruppo politico ABC-Controcorrente, che ha saputo individuare un professionista che realmente va controcorrente, anche contro il proprio interesse personale, al punto da “sovraccaricarsi” di ruoli con spirito di servizio, per colmare vuoti che non possono essere addebitati a lui. Sono certo che anche l’ASP di Trapani non abbia responsabilità specifiche in tal senso.

 

Da oggi, in Sicilia, ci possiamo dividere tra chi conosceva questo dirigente sanitario con gli attributi e chi non lo conosceva e ora sa che esiste.

 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti

 

Dott. Angelo Zuppardo



Sanità | 2026-04-07 06:00:00
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