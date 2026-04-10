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Cronaca
10/04/2026 20:40:00

Castellammare: per la partita di calcio con il Licata, niente biglietti per i residenti agrigentini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/castellammare-per-la-partita-di-calcio-con-il-licata-niente-biglietti-per-i-residenti-agrigentini-450.jpg

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione della partita tra Castellammare 94 e Licata.

 

L’incontro, valido per il campionato di Eccellenza Sicilia Girone A, è in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 16 allo stadio comunale Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo.

 

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, in linea con le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico. Alla base della decisione, la particolare animosità tra le tifoserie delle due squadre.



Cronaca | 2026-04-10 09:04:00
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