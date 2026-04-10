Castellammare: per la partita di calcio con il Licata, niente biglietti per i residenti agrigentini

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione della partita tra Castellammare 94 e Licata.
L’incontro, valido per il campionato di Eccellenza Sicilia Girone A, è in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 16 allo stadio comunale Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo.
Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, in linea con le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico. Alla base della decisione, la particolare animosità tra le tifoserie delle due squadre.