Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
10/04/2026 18:35:00

Meteo in Sicilia: fine settimana con caldo e scirocco, poi arriva di nuovo il maltempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/meteo-in-sicilia-fine-settimana-con-caldo-e-scirocco-poi-arriva-di-nuovo-il-maltempo-450.jpg

Sarà un fine settimana dal sapore quasi estivo quello che attende la Sicilia, ma la stabilità atmosferica ha già le ore contate. Dopo giornate soleggiate, tra sabato e domenica lo scenario cambierà rapidamente, con l’arrivo di venti di scirocco, polveri sahariane e un deciso peggioramento in vista della nuova settimana.

 

A determinare la svolta sarà una circolazione depressionaria in risalita dal Nord Africa. Proprio domenica, questo sistema richiamerà aria calda verso l’isola, facendo salire sensibilmente le temperature, soprattutto nei settori occidentali e lungo il Tirreno. In queste zone, complice anche l’effetto dei rilievi, i valori massimi potranno spingersi vicino ai 30 gradi.

 

Il caldo anomalo, però, sarà accompagnato da cieli meno limpidi: tornerà infatti il pulviscolo sahariano, che velature e nubi alte renderanno l’atmosfera più opaca. Non sono da escludere deboli piogge sparse, che potrebbero presentarsi sotto forma di “pioggia sporca”, fenomeno tipico quando la sabbia in sospensione si mescola alle precipitazioni.

 

Ma si tratterà di una parentesi breve. Già da lunedì, infatti, la stessa area di bassa pressione si sposterà verso la Sicilia, portando un peggioramento più marcato. Sono attese piogge diffuse e un deciso abbassamento delle temperature: nel giro di pochi giorni si passerà da valori quasi estivi a condizioni decisamente più fresche, con un clima che ricorderà l’autunno. Un cambiamento netto e repentino, che segnerà il passaggio da un weekend caldo e ventoso a una settimana all’insegna dell’instabilità.

 









Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...

Native | 09/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775732802-0-colomba-bianca-a-vinitaly-2026-con-la-linea-595-rinnovata.jpg

Colomba Bianca a Vinitaly 2026 con la linea 595 rinnovata