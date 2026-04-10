Meteo in Sicilia: fine settimana con caldo e scirocco, poi arriva di nuovo il maltempo

10/04/2026 18:35:00

Sarà un fine settimana dal sapore quasi estivo quello che attende la Sicilia, ma la stabilità atmosferica ha già le ore contate. Dopo giornate soleggiate, tra sabato e domenica lo scenario cambierà rapidamente, con l’arrivo di venti di scirocco, polveri sahariane e un deciso peggioramento in vista della nuova settimana.

A determinare la svolta sarà una circolazione depressionaria in risalita dal Nord Africa. Proprio domenica, questo sistema richiamerà aria calda verso l’isola, facendo salire sensibilmente le temperature, soprattutto nei settori occidentali e lungo il Tirreno. In queste zone, complice anche l’effetto dei rilievi, i valori massimi potranno spingersi vicino ai 30 gradi.

Il caldo anomalo, però, sarà accompagnato da cieli meno limpidi: tornerà infatti il pulviscolo sahariano, che velature e nubi alte renderanno l’atmosfera più opaca. Non sono da escludere deboli piogge sparse, che potrebbero presentarsi sotto forma di “pioggia sporca”, fenomeno tipico quando la sabbia in sospensione si mescola alle precipitazioni.

Ma si tratterà di una parentesi breve. Già da lunedì, infatti, la stessa area di bassa pressione si sposterà verso la Sicilia, portando un peggioramento più marcato. Sono attese piogge diffuse e un deciso abbassamento delle temperature: nel giro di pochi giorni si passerà da valori quasi estivi a condizioni decisamente più fresche, con un clima che ricorderà l’autunno. Un cambiamento netto e repentino, che segnerà il passaggio da un weekend caldo e ventoso a una settimana all’insegna dell’instabilità.



