Mazara, incontro sulla Kabbalah: appuntamento gratuito il 26 aprile

16/04/2026 10:55:00

Domenica 26 aprile, dalle ore 10.30 alle 12.00, al Civic Center di corso Vittorio Veneto 201 a Mazara del Vallo, si terrà un incontro introduttivo alla saggezza della Kabbalah.

L’iniziativa è promossa dall’Accademia di Kabbalah Ashlag, realtà educativa senza scopo di lucro impegnata nella diffusione di questa antica tradizione in chiave moderna, accessibile e inclusiva.

Relatori dell’incontro saranno il dottor Giuseppe Negro e il dottor Giovanni Ingrassia, che guideranno il pubblico in una presentazione pensata per offrire spunti sui temi delle relazioni umane e della consapevolezza individuale, con un approccio divulgativo e laico.

L’evento si inserisce tra le attività culturali promosse dall’Accademia per favorire il dialogo e l’approfondimento aperto a tutti.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione online per garantire il posto in sala. Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 329 8867378.



