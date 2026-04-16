Trapani, 12 nuovi mezzi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

16/04/2026 14:20:00

Nuovi mezzi, nuova tecnologia e personale sempre più formato. Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani si è concluso il 15 aprile un corso di formazione ad alta specializzazione, organizzato dalla Direzione regionale per la Sicilia, insieme alla consegna di 12 nuove autopompe serbatoio (APS) alimentate a biodiesel.

Un doppio investimento, dunque: sui mezzi e sulle competenze.

Mezzi nuovi per Sicilia e Calabria

Le 12 APS consegnate rientrano nel programma nazionale di rinnovo del parco automezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco. I veicoli saranno destinati ai Comandi della Sicilia e della Calabria, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli interventi e ridurre l’impatto ambientale grazie all’alimentazione a biodiesel.

Non solo sostituzione di mezzi vecchi, quindi, ma un salto tecnologico vero e proprio.

Ottanta operatori in formazione

Al corso hanno partecipato circa 80 operatori autisti, tra cui 24 istruttori patenti per veicoli terrestri, provenienti da tutti i Comandi siciliani e anche da Reggio Calabria e Vibo Valentia. Presente anche il supporto di aziende specializzate attive in Sicilia, che garantiranno l’assistenza tecnica dopo la consegna dei mezzi.

Dalla teoria alla pratica

La formazione si è articolata in moduli teorici e pratici, curati dai tecnici della società BAI – Brescia Antincendi International, che ha realizzato gli allestimenti delle nuove autopompe.

La parte teorica, affidata all’ingegnere Claudio Ruggeri, ha riguardato il funzionamento dei veicoli e dei sistemi antincendio.

Sul campo, invece, il tecnico Devin Mariotti ha mostrato le prestazioni operative dei nuovi sistemi, in particolare il CAFS (schiuma ad aria compressa) e il SMPP, tecnologie di ultima generazione che migliorano l’efficacia degli interventi.

Trapani centro di formazione

Il percorso formativo ha consentito agli istruttori e agli autisti di acquisire competenze che saranno poi trasmesse al personale destinato a utilizzare le nuove autopompe.

Il Comando di Trapani si conferma così un punto di riferimento per la formazione specialistica dei Vigili del Fuoco nel Sud Italia, in linea con il lavoro di coordinamento della Direzione regionale.

Un investimento che guarda alla sicurezza, ma anche al futuro del soccorso tecnico: più sostenibile, più efficiente, più preparato.



