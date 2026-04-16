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Cultura

» Sociale
16/04/2026 17:25:00

A Mazara inaugurato il nuovo Centro di Comunità Competente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-04-2026/a-mazara-inaugurato-il-nuovo-centro-di-comunita-competente-450.jpg

Apre a Mazara del Vallo il secondo C³ – Centro di Comunità Competente della provincia di Trapani, promosso dalla Fondazione di Comunità di Agrigento e Trapani. Il nuovo spazio nasce all’interno del Civic Lab di corso Vittorio Veneto, un ex carcere oggi rigenerato e trasformato in luogo di partecipazione attiva.

 

Il centro è aperto a cittadini, imprese e associazioni e punta a sostenere idee e progetti locali, offrendo strumenti concreti e accompagnamento per trasformarli in iniziative sul territorio. L’obiettivo è rafforzare il cosiddetto “Patto Generativo”, un percorso di sviluppo condiviso che coinvolge tutta la comunità.

 

Tra gli strumenti attivi ci sono la Bottega dei Talenti, il Capability Hub e il Fondo Generativo, pensati per valorizzare competenze e sostenere i progetti più solidi. Previsto anche un servizio di accoglienza ogni martedì mattina per chi vuole proporre idee o iniziative. Secondo la direttrice della Fondazione, Viviana Rizzuto, il progetto mira a creare connessioni stabili tra persone e risorse del territorio, per generare crescita duratura e condivisa.









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