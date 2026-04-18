Musica, mostre e incontri: gli eventi del 18 e 19 aprile in provincia

18/04/2026 06:00:00

Weekend ricco di appuntamenti in tutta la provincia di Trapani tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

Musica, libri, mostre, incontri e iniziative per famiglie si distribuiscono in un fitto calendario che attraversa più comuni e propone eventi per pubblici diversi, tra cultura, territorio e spettacolo.

TRAPANI – Dal 17 al 19 aprile torna a Villa Margherita il “Flora & Garden Show”, mostra mercato dedicata a fiori, piante e giardino mediterraneo. Apertura ogni giorno dalle 10 alle 20, ingresso gratuito, con la partecipazione di aziende florovivaistiche da tutta la Sicilia.

Sempre a Trapani, sabato 18 aprile alle ore 18, alla Biblioteca Fardelliana, nuovo appuntamento con “TrapanIncontra – Itinerari e libri 2026”. Protagonista Angelo Piero Cappello con il volume “Il santo e il poeta” (Ianieri Edizioni), in un incontro curato da Giacomo Pilati all’interno del ciclo “Ricostruire il mito”.

Al Chiostro San Domenico è inoltre visitabile la mostra antologica “La curvatura dell’universo” dell’artista marsalese Angela Trapani, curata da Ivan Quaroni. In esposizione circa cinquanta opere tra pittura, fotografia, scultura e installazioni. La mostra è aperta dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 20, oppure su appuntamento, con ingresso gratuito.

MARSALA – Tra sabato 18 e domenica 19 aprile si svolge “Sulle Strade della Tradizione”, iniziativa tra Trapani e Marsala. Sabato è prevista una tavola rotonda alla Cantina Baglio Oro su turismo lento e candidatura UNESCO. Domenica raduno di auto d’epoca tra le saline con percorso sostenibile, visite guidate a Solsat, Saline Culcasi, Ettore Infersa e Genna con degustazioni, e conclusione con pranzo al ristorante Sireno a Mozia.

Sabato 18 aprile alle ore 10, al Museo Archeologico Lilibeo, si presenta il libro “Archeologia oggi: tra nodi aperti e sfide future”, con la partecipazione di esperti del settore, tra cui la curatrice Marcella Giorgio. Ingresso libero.

Domenica 19 aprile alle ore 18, al Teatro Sollima, concerto del duo Paola Francesca Natale (soprano) e Keith Goodman (pianoforte), con musiche di Verdi, Puccini, Mascagni e Donizetti, nell’ambito della XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

Fino al 19 aprile, ultimi giorni per visitare la mostra “Ricami senza tempo” a Palazzo VII Aprile. Esposti i lavori delle allieve dell’associazione “RiscopriAmo il Ricamo”, con dimostrazioni dal vivo. Orari: 9.30-12.30 e 16-19, ingresso libero.

PACECO – Domenica 19 aprile alle 17.30 “Vino&Libri” all’enoteca La Bottega del Caffè. Protagonista Mohamed Maalel con il romanzo “Baba”, accompagnato da degustazione dei vini dell’azienda agricola Pietro Pulizzi. Ticket 10 euro, prenotazione obbligatoria al 349 6720127.

SEGESTA – Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 12, al SegestaLab del Parco archeologico di Segesta, nuovo appuntamento con “Inventiamo Segesta”. Il laboratorio “Di:segni stra-ordinari”, a cura di ABACA, coinvolge bambini già iscritti in attività di disegno e modellazione ispirate al Tempio. Prevista una pausa merenda e, per chi lo desidera, visita finale al Tempio fino alle 13.30.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Sabato 18 aprile doppio appuntamento. Alle ore 17, all’Aula Consiliare di Palazzo Crociferi, incontro “Una città per crescere” su spazi urbani e qualità della vita, con interventi di esperti tra urbanistica, psicologia e sanità.

Alle 18.30, al castello arabo-normanno, incontro con il poeta Nino De Vita e lo scrittore Fabio Stassi dedicato a Leonardo Sciascia, a partire dal libro “Noi ci ricorderemo”. Modera Mariangela Galante. L’evento rientra nel Festival “Contaminazioni”, promosso dal Circolo Metropolis con il patrocinio del Comune.

CASTELVETRANO – Sabato 18 aprile alle ore 18, al Centro Commerciale Belicittà, si tiene il secondo appuntamento della rassegna “Al centro della parola”. Protagonista Manuela Randazzo con il romanzo “Un giorno straordinario”, in dialogo con la giornalista Jana Cardinale. Evento gratuito.

Dal 18 al 24 aprile, alla Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, mostra fotografica “Scarti Fotografici” dell’AFNI. In esposizione oltre 20 immagini sul tema dell’inquinamento e del rapporto tra natura e presenza umana. Visitabile ogni giorno dalle 17 alle 19, ingresso gratuito.

CAMPOBELLO DI MAZARA – Sabato 18 aprile alle ore 21 Tony Esposito in concerto al Cine-Teatro Olimpia con lo spettacolo “Note di un autore latino”, che include un omaggio a Pino Daniele. L’evento è inserito nella rassegna “Il Bello di Sicilia 3”. Biglietti disponibili presso Sole Luna (via Garibaldi) e online su Ticketzeta. Info: info@quintosol.it – 338 9837558.

GIBELLINA – Sabato 18 aprile giornata dedicata al Premio Strega e all’arte contemporanea. Alle 11, alla Sala Agorà del Comune, presentazione del programma “Seeds – Blooming Art”. Alle 15 inaugurazione della mostra “BPER Art” con le sculture che hanno premiato i finalisti dello Strega, ospitata nel temporary showroom Seeds, con ingresso gratuito.

Fino al 19 aprile, alla Fondazione Orestiadi, è visitabile la mostra collettiva “Colloqui”, con opere di Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Isabella Ducrot e Nanda Vigo. Visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18/19. Biglietti: 8 euro intero, con riduzioni e gratuità previste.

ALCAMO – Al MACA – Museo di Arte Contemporanea è visitabile la mostra “Armonia della forma” dedicata al maestro Nicola Rubino. In esposizione sculture, bassorilievi e dipinti donati dalla famiglia, con 24 opere principali più altri lavori nell’area Landescape. Visitabile dal martedì al sabato (9.30-12.30 / 15.30-18.30) e la domenica pomeriggio, ingresso gratuito.



Un fine settimana diffuso su tutto il territorio, con appuntamenti che spaziano tra arte, musica, letteratura e iniziative legate al paesaggio e alle tradizioni locali. Per partecipare è consigliabile verificare eventuali prenotazioni e modalità di accesso ai singoli eventi.



