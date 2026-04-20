Buongiorno24 del 20 Aprile 2026

20/04/2026 09:21:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con il dolore che attraversa ancora il territorio. Si tengono oggi a Santa Ninfa i funerali di Miriam Indelicato, la giovane di 23 anni morta a Roma in circostanze ancora da chiarire. Una giornata di lutto per la sua famiglia e per un’intera comunità che si stringe attorno ai suoi cari, mentre restano aperti gli interrogativi su quanto accaduto.

Ma la cronaca oggi si apre anche con un’altra tragedia che colpisce la Sicilia. Un giovane di 25 anni originario di Favara è stato ucciso nel Pavese durante una violenta aggressione. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato colpito alla gola con un cacciavite. Una morte brutale, maturata in strada, che ha sconvolto la sua comunità di origine.

Restiamo poi sulla cronaca giudiziaria con una sentenza arrivata a Marsala. Un uomo di Mazara del Vallo è stato condannato a 9 anni di carcere per violenze e persecuzioni nei confronti della ex compagna. Una vicenda fatta di aggressioni, minacce e controllo ossessivo, che riporta al centro il tema della violenza sulle donne e della tutela delle vittime.

C’è poi la sanità, con il caso dei ritardi negli esami istologici all’Asp di Trapani. Una perizia individua nelle carenze di personale e nei problemi organizzativi le cause principali delle criticità emerse. Intanto arrivano rassicurazioni per i pazienti che attendono i referti, ma restano pesanti le responsabilità politiche e amministrative di una vicenda che ha segnato profondamente il territorio.

Infine lo sport. Il Trapani è retrocesso in Serie D dopo la sconfitta contro il Cosenza. Il campo ha emesso il suo verdetto al termine di una stagione segnata dalle penalizzazioni e dalle polemiche. Ma la vicenda resta aperta sul fronte dei ricorsi, mentre le parole del presidente Antonini, durissime anche contro parte della tifoseria, aumentano ulteriormente la tensione attorno al club.

Questi i temi al centro della puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

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