Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Tempo libero
20/04/2026 22:08:00

Due scuole mazaresi vanno alla finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/due-scuole-mazaresi-vanno-alla-finale-nazionale-del-trofeo-scacchi-scuola-450.jpg

Ai Campionati Regionali del Trofeo Scacchi Scuola, che si sono svolti nei giorni scorsi a Marsala, salgono ancora sul podio le squadre degli Istituti mazaresi Boscarino-Castiglione e Borsellino-Ajello. Provenienti dalle province di Palermo, Messina, Catania, Ragusa e Trapani, ben 330 giocatori suddivisi in cinquantacinque squadre si sono affrontati su cinque turni di gioco. Nei tornei di Scuola Primaria l’istituto Boscarino-Castiglione va due volte sul podio al terzo posto e si qualifica al nazionale. Nell’assoluto con la squadra maschile composta da Gioele Gencarelli, Giuseppe Ferro, Mario Falcetta, Gabriele Russo, Giovanni Romeo, capitano Nino Profera e con la squadra femminile composta da Aurora Mirasolo, Elenoire Foderà, Gloria La Porta, Gioia Erbini, capitano Maria Aurelia Piazza.

 

Anche per l’istituto Borsellino-Ajello nel torneo delle scuole medie maschili, terzo posto e qualifica al nazionale con Richard Slesarev, Marco Signorello, Pietro Norrito, Andrea Renda, Matteo Daidone e Destiny Gentile, capitano Giambattista Picciotto. La fase nazionale si svolgerà in Abruzzo dal 18 al 21 maggio a Montesilvano in provincia di Pescara.









Native | 20/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776689495-0-tenuta-gorghi-tondi-e-wwf-italia-al-via-le-domeniche-in-cantina-nella-riserva-lago-preola-e-gorghi-tondi.jpg

Tenuta Gorghi Tondi e WWF Italia: al via le “Domeniche in...

Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...