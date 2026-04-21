Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Animali & Ambiente
21/04/2026 08:51:00

Controllo faunistico e biosicurezza: a Marsala formati 80 nuovi coadiutori per cinghiali e daini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-04-2026/controllo-faunistico-e-biosicurezza-a-marsala-formati-80-nuovi-coadiutori-per-cinghiali-e-daini-450.jpg

Grande partecipazione e risultati concreti per il corso dedicato ai coadiutori delle specie cinghiale e daino, organizzato dall’associazione Caccia Pesca Ambiente. Sono ben 80 i nuovi operatori risultati idonei, pronti a essere impiegati nei piani di controllo faunistico approvati dalla Regione Siciliana.

 

Il percorso formativo si è svolto a Marsala ed è stato coordinato dal responsabile regionale del settore ungulati Marco Mustari, che ha guidato l’attività con l’obiettivo di creare figure qualificate sotto il profilo della biosicurezza e della gestione faunistica. Un risultato che, già dal 15 aprile, segna un importante passo avanti per il territorio.

Il corso, autorizzato dalla Regione Siciliana e promosso dal presidente regionale CPA Federico Cudia, si è avvalso della collaborazione dello Studio Alp Vet, realtà di riferimento a livello nazionale e internazionale nello studio della fauna selvatica. Tra i temi centrali, grande attenzione è stata dedicata agli aspetti sanitari ed epidemiologici legati alla Peste Suina Africana (PSA), trattati dal dottor Giuseppe Cuttone, dirigente veterinario dell’Asp di Trapani e coordinatore provinciale per la sorveglianza della malattia.

 

La PSA rappresenta infatti una delle principali emergenze sanitarie nel comparto, con rilevanti conseguenze economiche e gestionali. In assenza di vaccini o terapie efficaci, diventa fondamentale il controllo della popolazione di cinghiali, principale serbatoio del virus, e la formazione di operatori qualificati per la sorveglianza sul territorio.

Non solo teoria: il corso ha previsto anche attività pratiche per il riconoscimento delle specie presso l’azienda agrovenatoria Trinità della famiglia Saporito a Castelvetrano, offrendo ai partecipanti un’esperienza diretta in un contesto naturale di grande valore.

Ampio spazio è stato inoltre riservato alla formazione balistica, con prove di tiro svolte presso la Polisportiva San Nicola di Mazara del Vallo, struttura di riferimento per il territorio trapanese.

 

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che sottolineano come il progetto sia nato dalla necessità di fornire una preparazione adeguata agli operatori del comparto rurale, provenienti da tutta la Sicilia, interessati a contribuire alle attività di controllo numerico della fauna.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai corsisti che, superando gli esami, hanno dimostrato impegno e volontà di aggiornamento continuo. Un segnale importante per una categoria spesso oggetto di critiche, ma che — come evidenziato — è sempre più orientata verso professionalità e responsabilità, in linea con i principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

 



Native | 21/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776697110-0-occupazione-e-nuove-professioni-in-sicilia.jpg

Occupazione e nuove professioni in Sicilia

Il mercato del lavoro nell'isola sta attraversando una fase di ridefinizione che scardina i vecchi stereotipi legati a un'economia statica o puramente assistenziale. Sebbene le sfide strutturali rimangano un tema centrale del...







Native | 21/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776697110-0-occupazione-e-nuove-professioni-in-sicilia.jpg

Occupazione e nuove professioni in Sicilia

Native | 21/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776697392-0-carta-del-docente-utilizzabile-per-gli-abbonamenti-autoservizi-salemi.jpg

Carta del Docente: utilizzabile per gli abbonamenti Autoservizi Salemi

Native | 20/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776689495-0-tenuta-gorghi-tondi-e-wwf-italia-al-via-le-domeniche-in-cantina-nella-riserva-lago-preola-e-gorghi-tondi.jpg

Tenuta Gorghi Tondi e WWF Italia: al via le “Domeniche in...