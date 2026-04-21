Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
21/04/2026 00:05:00

Mazara del Vallo rende omaggio a Donatella Vernaccini: consegnato l’encomio alla memoria 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/mazara-del-vallo-rende-omaggio-a-donatella-vernaccini-consegnato-l-encomio-alla-memoria-450.jpg

Mazara del Vallo rende omaggio alla memoria della dott.ssa Donatella Vernaccini, medico anestesista di grande valore umano e professionale, scomparsa a causa della SLA. Il Sindaco Salvatore Quinci ha consegnato un encomio ufficiale alla memoria, riconoscendone pubblicamente l’impegno, la dedizione e la straordinaria umanità che hanno contraddistinto la sua vita e la sua attività professionale.

 

La cerimonia si è svolta alla presenza del dott. Roberto Marrone, presidente dell’Associazione “Donatella Vernaccini”, del dott. Antonio Carcerano, marito di Donatella, e della consigliera Antonella Coronetta.

 

Nel testo dell’encomio si sottolinea come Donatella Vernaccini abbia saputo incarnare “con rara armonia il rigore della scienza e la profondità dell’animo umano”, distinguendosi non solo per le competenze cliniche, ma anche per una sensibilità capace di trasformare ogni gesto in autentica cura e ogni incontro in relazione. Una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità, esempio di dedizione, ascolto e vicinanza ai più fragili.

 

“Donna vera, amica leale, presenza rassicurante”, si legge ancora nell’encomio, il cui ricordo viene custodito con gratitudine e affetto da tutta la città, che oggi ne riconosce il valore umano e professionale come patrimonio condiviso.

Il riconoscimento si inserisce nel programma di iniziative promosse dall’Associazione “Donatella Vernaccini” per ricordare la sua figura e sensibilizzare sul tema della SLA.

Nel pomeriggio di venerdì presso il Teatro Garibaldi, si è svolta la tavola rotonda “Il fine vita: tra sofferenza e dignità”, momento di riflessione aperto alla cittadinanza su un tema di grande rilevanza umana e sociale. Sabato, invece, presso il Seminario Vescovile, si svolgerà il convegno medico-scientifico accreditato ECM “SLA: diagnosi, presa in carico e diritti – modelli integrati di cura e tutela della persona”, con la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia.









Native | 20/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776689495-0-tenuta-gorghi-tondi-e-wwf-italia-al-via-le-domeniche-in-cantina-nella-riserva-lago-preola-e-gorghi-tondi.jpg

Tenuta Gorghi Tondi e WWF Italia: al via le “Domeniche in...

Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...