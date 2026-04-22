Mazara del Vallo, torna il “Maggio dei Libri”: un mese di eventi tra scuole, cultura e comunità

22/04/2026 15:18:00

Mazara del Vallo si prepara a un mese dedicato alla lettura e alla cultura condivisa. Dal 29 aprile al 30 maggio torna il “Maggio dei Libri”, iniziativa nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, a cui aderisce anche il Comune insieme al Patto per la Lettura.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Ogni libro è una creatura viva”, un invito a considerare il libro come strumento di relazione, crescita e costruzione del futuro.

A presentare il programma è l’assessore comunale al Turismo, Eventi e Cultura Germana Abbagnato, che sottolinea come l’iniziativa rappresenti «non un semplice calendario di appuntamenti, ma il risultato di un lavoro condiviso» tra scuole, associazioni, biblioteche, librerie e istituzioni. Una rete che punta a rendere la cultura un elemento concreto di partecipazione e sviluppo collettivo.

Soddisfazione anche da parte della coordinatrice del Patto per la Lettura, Catia Catania, che evidenzia il forte coinvolgimento delle scuole: studenti e docenti porteranno le attività fuori dalle aule, animando piazze, biblioteche, centro storico e spazi pubblici, trasformando la lettura in un’esperienza aperta alla città e capace di unire generazioni diverse.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 29 aprile alle ore 11 in piazza della Repubblica, con “Viaggiatori di Parole”, un percorso di lettura curato dall’Istituto Comprensivo Borsellino-Ajello che mette in dialogo Sicilia e Liguria attraverso storie, fiabe e inclusione.

Nel corso del mese sono previsti numerosi eventi: laboratori, letture per bambini, incontri culturali, percorsi itineranti e iniziative nelle scuole e nei luoghi simbolo della città, dal Civic Center alla Biblioteca comunale, fino agli spazi all’aperto.



