Quattro siciliani tra i 40 Under 40 del vino italiano nella classifica de Il Gusto
Il vino siciliano ha una presenza significativa nell'ultima selezione dei 40 Under 40 pubblicata da Il Gusto, l'inserto enogastronomico del quotidiano La Repubblica.
Tra i quaranta profili under quaranta scelti dalle giornaliste Lara Loreti e Manuela Zennaro per raccontare il futuro del settore vitivinicolo nazionale, ci sono quattro nomi legati all'isola — per nascita, per scelta, o per progetto.
Cristina Genna, 1995, è brand ambassador di Colomba Bianca, cooperativa biologica fondata nel 1970 a Mazara del Vallo, con oltre 6.000 ettari di vigneti certificati in Sicilia occidentale. Formata tra Bologna e Varsavia, è rientrata in Sicilia durante il Covid occupandosi di costruire intorno ai vini della cooperativa un racconto che tenga insieme identità territoriale e apertura ai mercati internazionali.
Ilaria Vivona, 1996, di Cantina Cellaro a Sambuca di Sicilia, ha scoperto il vino lavorando direttamente in cantina dopo una formazione in comunicazione e marketing digitale, costruendo un percorso professionale dedicato a raccontare la Sicilia enologica dell'Agrigentino.
Grégoire Desforges, 1989, è parigino di nascita ma siciliano d'adozione: rappresenta la terza generazione della famiglia Marzotto a Baglio di Pianetto, sulle alture di Santa Cristina Gela nel Palermitano, di cui dal 2025 è presidente.
Amedeo Moretti Cuseri, 1985, divide il suo lavoro tra Toscana e Sicilia, seguendo tra le altre le sorti di Feudo Maccari nel Siracusano.
Quattro presenze che non sono casuali. La Sicilia vitivinicola degli ultimi anni ha investito su qualità, comunicazione e identità, e una parte crescente di questo lavoro la stanno facendo under quaranta che hanno scelto di restare o di tornare. La classifica de Il Gusto registra questo movimento con chiarezza. L'edizione 2026 vede le donne in maggioranza — più della metà dei quaranta selezionati — e una fascia d'età prevalente sotto i trent'anni: una generazione che sceglie il vino sapendo che non esistono garanzie, e costruisce la propria strada su competenza e visione.
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