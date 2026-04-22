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» Tempo libero
22/04/2026 08:58:00

Quattro siciliani tra i 40 Under 40 del vino italiano nella classifica de Il Gusto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-04-2026/quattro-siciliani-tra-i-40-under-40-del-vino-italiano-nella-classifica-de-il-gusto-450.jpg

Il vino siciliano ha una presenza significativa nell'ultima selezione dei 40 Under 40 pubblicata da Il Gusto, l'inserto enogastronomico del quotidiano La Repubblica. 

Tra i quaranta profili under quaranta scelti dalle giornaliste Lara Loreti e Manuela Zennaro per raccontare il futuro del settore vitivinicolo nazionale, ci sono quattro nomi legati all'isola — per nascita, per scelta, o per progetto.


Cristina Genna, 1995, è brand ambassador di Colomba Bianca, cooperativa biologica fondata nel 1970 a Mazara del Vallo, con oltre 6.000 ettari di vigneti certificati in Sicilia occidentale. Formata tra Bologna e Varsavia, è rientrata in Sicilia durante il Covid occupandosi di costruire intorno ai vini della cooperativa un racconto che tenga insieme identità territoriale e apertura ai mercati internazionali. 

Ilaria Vivona, 1996, di Cantina Cellaro a Sambuca di Sicilia, ha scoperto il vino lavorando direttamente in cantina dopo una formazione in comunicazione e marketing digitale, costruendo un percorso professionale dedicato a raccontare la Sicilia enologica dell'Agrigentino.

Grégoire Desforges, 1989, è parigino di nascita ma siciliano d'adozione: rappresenta la terza generazione della famiglia Marzotto a Baglio di Pianetto, sulle alture di Santa Cristina Gela nel Palermitano, di cui dal 2025 è presidente.

Amedeo Moretti Cuseri, 1985, divide il suo lavoro tra Toscana e Sicilia, seguendo tra le altre le sorti di Feudo Maccari nel Siracusano.


Quattro presenze che non sono casuali. La Sicilia vitivinicola degli ultimi anni ha investito su qualità, comunicazione e identità, e una parte crescente di questo lavoro la stanno facendo under quaranta che hanno scelto di restare o di tornare. La classifica de Il Gusto registra questo movimento con chiarezza. L'edizione 2026 vede le donne in maggioranza — più della metà dei quaranta selezionati — e una fascia d'età prevalente sotto i trent'anni: una generazione che sceglie il vino sapendo che non esistono garanzie, e costruisce la propria strada su competenza e visione.



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