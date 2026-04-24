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» Native
24/04/2026 08:00:00

iPhone nuovo vs ricondizionato: pro e contro di entrambi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/iphone-nuovo-vs-ricondizionato-pro-e-contro-di-entrambi-450.jpg

Non è certamente un caso se l’iPhone si conferma anno dopo anno il cellulare più venduto su scala planetaria. Si tratta di un oggetto iconico, frutto fin dalle origini – un po’ come tutti i dispositivi Apple, del resto – del connubio tra tecnologia e design.

Pratico e bello, semplice da utilizzare e altamente complesso nelle sue soluzioni, l’iPhone è una sicurezza anche per chi non utilizza un computer o altri dispositivi della multinazionale di Cupertino, persino per chi non vuole per forza dotarsi solamente di device a marchio Apple.

Fatta questa premessa, ultimamente stiamo assistendo alla crescente diffusione dei cosiddetti iPhone ricondizionati, ma siamo sicuri che siano un buon investimento e non solo una soluzione interessante per quanto riguarda il prezzo? Oggi li mettiamo a confronto con quelli nuovi, analizzando i pro e contro di entrambe le opzioni.

Cosa vuol dire “ricondizionato”?
Il termine “ricondizionato” non va confuso né con nuovo né con usato: rappresenta una strada intermedia rispetto a entrambi. I dispositivi ricondizionati, detti anche rigenerati, si caratterizzano per essere stati già utilizzati, per poi venire tolti dal mercato ed essere sottoposti a test rigorosi da parte di tecnici qualificati.

Ed è proprio questo processo di indagine ed eventuale modifica che li rende particolarmente performanti e affidabili. Pertanto, a fare la differenza è la certificazione e dunque la garanzia: ciò che dimostra nei fatti l’affidabilità di un dispositivo rigenerato.

Pro e contro di un iPhone nuovo
Iniziamo dagli elementi a favore di un iPhone nuovo:
- è un dispositivo all’altezza delle aspettative, ovvero presenta le caratteristiche dichiarate dal produttore;
- è intonso, privo di imperfezioni a livello sia tecnico che estetico;
- è nuovo anche nell’imballaggio;
- non presenta particolari criticità.

Il contro? Soprattutto il prezzo, che è particolarmente oneroso nei modelli di ultima generazione.

iPhone ricondizionato: pro e contro
Un iPhone ricondizionato è una soluzione che per non presentare criticità deve essere certificata e dunque approntata con controlli mirati.
Certideal, ad esempio, presenta una garanzia 30/24 , ovvero attiva per 24 mesi a fronte di 30 test rigorosi a cui aggiunge 30 giorni, in cui si ha modo di cambiare idea. Questo consente di acquistare un iPhone ricondizionato in totale serenità, cosa di grande utilità per chi non ha mai sperimentato prima questa formula.

A queste condizioni, un iPhone rigenerato presenta i seguenti elementi a favore:
- prezzo contenuto;
- possibilità di accedere a modelli performanti e di ultima generazione come l’iPhone 16;
- sostenibilità: si riutilizza un cellulare senza di fatto produrne uno nuovo, al massimo investendo nel ricambio di alcune componenti;
- performance come nell’iPhone nuovo, grazie all’intervento di tecnici specializzati.

E i contro? Possono esserci alcune perplessità legate al fatto che non si è mai sperimentato il ricondizionato, ma niente di più. E poi può essere difficile trovare uno specifico optional immediatamente disponibile (ad esempio un determinato colore) così come il packaging originale.

Due filosofie diverse
iPhone nuovo e ricondizionato rappresentano un po’ l’archetipo di due visioni differenti ma hanno un tratto in comune: denotano entrambe tutti gli elementi che hanno reso l’iPhone il cellulare più venduto al mondo.

Una garanzia che permette di fare una prova di circa un mese, può essere interessante per sperimentare il ricondizionato e vedere se davvero fa al caso proprio. Dà anche modo di capire se non fa al caso proprio, senza escludere di investire su un modello nuovo.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



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