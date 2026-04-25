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Sport

» CALCIO A 5
25/04/2026 13:30:00

Futsal: il Mazara a Roma contro l'Eur nella gara 1 della semifinale Play Off

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Archiviato il passaggio del turno contro il Marsala, il Futsal Mazara è pronto a tuffarsi nella semifinale dei play off di Serie A2. Sabato 25 aprile, alle ore 16:30, i gialloblù saranno di scena al PalaToLive di Roma per affrontare l’Eur Calcio a 5 nella gara d’andata.
Un traguardo importante, conquistato con merito al termine di un doppio confronto intenso, che ha confermato la crescita e la solidità della formazione allenata da mister Vincenzo Bruno. Adesso si apre un nuovo capitolo, quello che può avvicinare ulteriormente il Futsal Mazara all’obiettivo finale. Il Futsal Mazara arriva all’appuntamento con entusiasmo e consapevolezza, determinato a dare continuità al proprio percorso soprattutto dopo il successo nel derby. Servirà una prestazione attenta e concreta, cercando di ottenere un risultato positivo in vista del match di ritorno, quando saranno i gialloblù, tra le mura amiche, a poter contare sul sostegno del proprio pubblico. Di fronte ci sarà un avversario di valore come l’Eur, formazione che ha chiuso la regular season al quinto posto, alle spalle dei gialloblù anche se a pari punti (29). Quella capitolina è una squadra strutturata, con qualità ed esperienza, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario e che proverà a fare leva sul fattore campo per indirizzare la sfida già nella gara d’andata. 
Due i precedenti stagionali, con una vittoria per parte: in Sicilia, nella gara d’andata, i mazaresi si imposero con un perentorio 4-1, mentre nella Capitale fu l’Eur a conquistare i tre punti, imponendosi 5-4. Il regolamento prevede, anche in questo turno, il passaggio del turno in base al numero complessivo di reti realizzate nelle due gare. In caso di parità al termine della gara di ritorno, si disputeranno due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, accederà alla finale la squadra meglio classificata. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Fabio Capaldi della sezione di Isernia e Francesco Salmoiraghi della sezione di Bologna, con Pasquale Ramieri di Frosinone al cronometro.



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