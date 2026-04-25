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» Tempo libero
25/04/2026 14:08:00

"In Vino Veritas", Dino Taschetta: "La cooperazione è l'unica via per il futuro del vino siciliano"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-04-2026/in-vino-veritas-dino-taschetta-la-cooperazione-e-l-unica-via-per-il-futuro-del-vino-siciliano-450.jpg

Un calice di vino non è mai solo un prodotto, ma il racconto di un territorio e delle migliaia di mani che lo coltivano. 

In questa puntata di “In Vino Veritas", il podcast ospitato dall’Enoteca "Ostinati" di Trapani, il dialogo si fa profondo e strategico con Dino Taschetta, Presidente di Colomba Bianca, colosso della cooperazione vitivinicola siciliana.

 

Il peso della cooperazione

 

Al centro della chiacchierata, Taschetta analizza il ruolo cruciale che le grandi cantine sociali rivestono oggi nell'Isola. “Cooperare non è una scelta, è una necessità per stare sul mercato”, emerge dal confronto. Sotto la sua guida, Colomba Bianca è diventata un modello di resilienza, capace di trasformare numeri imponenti (migliaia di soci e ettari vitati) in una qualità che sfida i mercati internazionali, mantenendo però sempre il legame etico con i viticoltori.

 

Sostenibilità e mercati: la sfida del biologico

 

Non si è parlato solo di numeri, ma di visione. Taschetta ha ripercorso la scelta coraggiosa della cantina di puntare con decisione sul biologico e sulla sostenibilità, molto prima che diventasse una moda. Una strategia che oggi permette al vino siciliano di dialogare con i consumatori più esigenti del Nord Europa e dell'America, portando nel mondo non solo un brand, ma l'identità di un intero ecosistema.

 

La verità nel calice: la concretezza di chi conosce la terra

 

Nel clima conviviale che caratterizza il format, emerge tutta la solidità di chi non ha mai perso il contatto con la realtà produttiva e con le esigenze dei viticoltori. La "verità" di questa puntata sta proprio nella consapevolezza che il futuro del comparto agricolo passi dalla capacità di innovare senza tradire le radici, proteggendo il reddito di chi lavora in vigna attraverso la forza dell'unione e una visione lungimirante.

 

Oltre le logiche individualiste

 

Il bagaglio di esperienza accumulato da Taschetta alla guida di una realtà così complessa suggerisce un modello applicabile a tutta l'economia siciliana: scardinare le logiche dell'individualismo per costruire una rete solida, capace di reggere l'urto dei cambiamenti climatici e delle fluttuazioni economiche globali, parlando finalmente un linguaggio comune che unisca qualità, dignità del lavoro e amore per la terra.

 

 



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