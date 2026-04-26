Ginnastica: weekend stellare per la Diavoli Rossi alla I° Prova Regionale

26/04/2026 07:30:00

WEEKEND STELLARE PER LA DIAVOLI ROSSI

E’ stato davvero un weekend impegnativo per le ginnaste marsalesi della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala, che, insieme ad altre 600 atlete provenienti da mezza Sicilia, hanno animato ed entusiasmato il Palagym della S.S.D. UNIME a partire dalle 8:00 del mattino di sabato 18 Aprile per finire alle 20:30 di domenica 19. A Messina si è svolta, infatti, la prima prova del Campionato Regionale Individuale SILVER organizzata dalla società per conto della FGI, per i livelli di difficoltà LA, LB, LC ed LD e per tutte le categorie di ginnaste, relative all’età. Eccellente il bottino di medaglie conquistate dalle atlete della Polisportiva che sono state guidate ai vari attrezzi dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo e dagli aspiranti tecnici Francesco Giappone e Marco Baldacchino in una carrellata infinita di esercizi, cercando di esibirsi al meglio delle proprie capacità e conquistando numerosissimi riconoscimenti.

7 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento, 3 medaglie di bronzo, 4 quarti posti ad un soffio dal podio, 2 quinti posti, ben 5 sesti posti e un undicesimo posto rappresentano il carniere conquistato dalle atlete della società marsalese, che si dice soddisfatta degli ottimi risultati raggiunti, nonostante l’assenza in campo gara delle dieci ginnaste veterane che da anni primeggiano nei livelli LC ed LD, impegnate nella preparazione del prossimo Campionato Nazionale CSAIN. Ma le più giovani non si sono fatte intimorire, hanno affrontato in gara i vari attrezzi con la voglia di dare il meglio di sé e di divertirsi, cosa che è pienamente riuscita pur in uno sport così tanto tecnico.

La ginnastica artistica, infatti, è un esercizio di millimetrica precisione, dove ogni salto acrobatico o ginnico che sembra volare leggero, nasconde in realtà anni di ripetizioni, cadute e sacrifici silenziosi. Si tratta di una disciplina ad altissimo coefficiente tecnico, dove la padronanza del gesto atletico richiede tempi di maturazione lunghissimi. Non esistono scorciatoie: i risultati sono la somma matematica di centinaia di ore passate in palestra a perfezionare il singolo dettaglio. Dietro quei pochi secondi di esercizio in gara ci sono anni di duro lavoro. E’ uno sport che mette alla prova la mente quanto il corpo, perché per raggiungere l’eccellenza serve una costanza che pochi altri sport richiedono. A questo proposito la Polisportiva Diavoli Rossi sarà impegnata durante il prossimo weekend con ben 3 ginnaste nella Prova Interregionale GOLD zona Sud che si terrà a Pozzuoli (NA), dove le ginnastine dovranno presentare performance di alto valore tecnico a testimoniare la crescita esponenziale e il prestigio ormai consolidato del vivaio della Polisportiva.



