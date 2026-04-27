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» Dalla Regione
27/04/2026 12:00:00

Bollo auto, ecco le agevolazioni previste in Sicilia

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La Regione Siciliana rende operative le nuove agevolazioni sulla tassa automobilistica previste dalla legge di stabilità 2026-2028. A darne notizia è il presidente Renato Schifani, che sottolinea come le misure puntino a sostenere imprese, famiglie e settore del volontariato.

 

Nel dettaglio, è prevista una riduzione del 25% del bollo auto per le imprese con un parco superiore a dieci veicoli, limitatamente alle nuove immatricolazioni con potenza fino a 110 kW. Una misura pensata per attrarre investimenti e favorire, in particolare, l’insediamento in Sicilia di aziende ad alta intensità di veicoli, come quelle del settore autonoleggio.

 

Ampio spazio anche alla sostenibilità ambientale: scatta infatti l’esenzione totale per i veicoli di nuova immatricolazione a basso impatto, tra cui elettrici, ibridi plug-in, full hybrid, alimentati a LNG, BioLNG e idrogeno. Confermata inoltre l’esenzione per i mezzi acquistati dagli enti no profit iscritti al Runts e prorogato il beneficio già previsto per le associazioni di volontariato, comprese quelle di protezione civile.

«Si tratta di un pacchetto che coniuga attrazione di capitali, attenzione al sociale e sostegno ai consumi», ha dichiarato Schifani, evidenziando anche il collegamento con altre misure regionali, come quelle gestite da Irfis per il credito al consumo e l’acquisto di auto elettriche.

 

Le agevolazioni sono diventate effettive con la pubblicazione del decreto attuativo del dipartimento Finanze dell’assessorato all’Economia, guidato da Alessandro Dagnino. Lo stesso assessore ha sottolineato la logica “win-win” dell’intervento: riduzione della pressione fiscale per le imprese e, al tempo stesso, aumento delle entrate grazie all’ampliamento del parco auto registrato nell’Isola e alla crescita degli insediamenti produttivi. I moduli per presentare domanda sono già disponibili presso gli uffici Aci del territorio e sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

 



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