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Economia
27/04/2026 02:30:00

Il centro commerciale Poseidon passa di mano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-04-2026/il-centro-commerciale-poseidon-passa-di-mano-450.jpg

Il centro commerciale Poseidon di Carini passa di mano ed entra nel portafoglio del Fondo Urania, gestito da Kryalos Sgr. Un’operazione rilevante, accompagnata da un rifinanziamento da oltre 100 milioni di euro.

 

L’operazione e i numeri

 

L’acquisizione è stata perfezionata proprio da Kryalos per conto del Fondo Urania. Contestualmente al closing, il fondo è stato rifinanziato con un finanziamento complessivo da 107,5 milioni di euro concesso da UniCredit.

Kryalos è una società privata e indipendente di gestione del risparmio con circa 14,2 miliardi di euro di asset under management. L’operazione rientra in una strategia ben precisa: rafforzare il portafoglio retail con asset già a reddito e con margini di crescita.

 

Il Poseidon: un polo commerciale consolidato

 

Il centro commerciale Poseidon, inaugurato nel 2010, è uno dei principali poli commerciali dell’area di Carini, a ridosso della città di Palermo.

Si sviluppa su circa 26 mila metri quadri di superficie lorda affittabile e ospita oltre 75 attività commerciali. Numeri che ne fanno una struttura consolidata, con flussi già stabilizzati e una posizione strategica nel territorio.

 

La strategia del Fondo Urania

 

L’ingresso del Poseidon nel portafoglio del Fondo Urania punta a consolidare una presenza nel comparto retail considerato ancora attrattivo, soprattutto per asset ben posizionati.

“Un asset retail di qualità, con performance consolidate e potenziale di valorizzazione”, lo definisce Gianluca Vairani, sottolineando anche la capacità della società di strutturare operazioni complesse.

 

Un segnale per il mercato

 

L’operazione conferma che, nonostante le trasformazioni del commercio, i grandi centri commerciali continuano ad attirare investimenti, soprattutto quando garantiscono redditività e margini di sviluppo.



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