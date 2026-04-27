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Cronaca

» Meteo
27/04/2026 08:27:00

Meteo Sicilia, sole e clima mite oggi e domani 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/meteo-sicilia-sole-e-clima-mite-oggi-e-domani-450.jpg

Giornata senza sorprese sulla Sicilia, dominata dall’alta pressione che garantisce tempo stabile e cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio.

 

Dal mattino alla sera il tempo resterà asciutto ovunque, con ampi spazi di sereno e solo qualche velatura di passaggio. Nessuna variazione significativa nemmeno nelle ore notturne.

 

Le temperature si mantengono su valori gradevoli, con massime comprese tra 19 e 22 gradi, mentre i valori notturni restano pressoché stazionari. I venti soffiano deboli, rendendo il clima ancora più piacevole. Mari generalmente poco mossi.

 

Tendenza per martedì

Il copione non cambia: anche martedì sarà una giornata all’insegna del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni su tutta l’Isola. Temperature in lieve aumento, con massime tra 20 e 23 gradi e notti senza particolari variazioni.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

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Meteo | 2026-04-27 08:27:00
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Studio Vira per l'agricoltura siciliana

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