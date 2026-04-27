Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
27/04/2026 08:00:00

Marsala, il Liceo Scientifico “Ruggieri” alla Biennale Tecnologia 2026 di Torino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777302302-0-marsala-il-liceo-scientifico-ruggieri-alla-biennale-tecnologia-2026-di-torino.jpg

Il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” si conferma ancora una volta un istituto d’eccellenza nella capacità di offrire ai propri studenti occasioni di crescita autentiche e di alto profilo. Dopo la partecipazione all’edizione 2024, la scuola è tornata protagonista alla Biennale Tecnologia 2026, questa volta anche con la curvatura in Scienze dei Dati e Intelligenza Artificiale.

 

Protagonisti dell’esperienza sono stati gli studenti della III C SDIA e della IV C di ordinamento, che hanno preso parte al Campus organizzato dal Politecnico di Torino nell’ambito della manifestazione, svoltasi dal 15 al 19 aprile e dedicata al tema “Soluzioni”. Per cinque giorni, Torino si è trasformata in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto: tra aule universitarie, piazze e luoghi simbolo del centro storico, i ragazzi hanno vissuto un’immersione totale nelle sfide del presente e del futuro.

Il ricco programma – tra lezioni, workshop, dialoghi, spettacoli, mostre e iniziative come “Politecnico Aperto”, “Tecnologia in Piazza” e “Tecnologia Futura” – ha coinvolto gli studenti non come semplici spettatori, ma come protagonisti attivi. Abituati alla riflessione teorica, i giovani del Ruggieri hanno colto l’occasione per confrontarsi direttamente con ricercatori e studiosi, interrogandosi sui limiti della tecnologia e sul suo impatto ambientale e sociale.

 

Particolarmente significativa è stata la possibilità di vedere come le competenze acquisite a scuola – in discipline come Scienze, Fisica, Matematica e Informatica – possano tradursi in strumenti concreti per affrontare problemi globali. Un’esperienza che ha rafforzato nei ragazzi la consapevolezza che lo studio tradizionale non è affatto superato, ma rappresenta la base imprescindibile per progettare soluzioni solide e, soprattutto, umane.

A rendere ancora più formativa l’esperienza è stato il carattere residenziale del Campus. La convivenza con studenti provenienti da tutta Italia ha favorito lo scambio di idee e la costruzione di una rete di confronto continua. Le assemblee plenarie e i momenti di discussione collettiva su temi come etica, sostenibilità e algoritmi hanno trasformato il Campus in una vera palestra di cittadinanza attiva.

 

In questo contesto è emersa una nuova figura di studente: quella dell’“umanista tecnologico”, capace di coniugare rigore scientifico e sensibilità sociale. Un profilo sempre più necessario in un’epoca in cui la tecnologia non può essere subita passivamente, ma deve essere guidata da cultura, responsabilità ed etica.

Gli studenti rientrano da questa esperienza con una consapevolezza più matura: per essere buoni scienziati o ingegneri domani, occorre essere oggi pensatori critici e responsabili. La Biennale Tecnologia ha così ribadito un principio fondamentale: la scienza, senza il supporto delle humanae litterae, è cieca; ma anche le discipline umanistiche, senza solide basi scientifiche, rischiano di non essere sufficienti per affrontare la complessità del mondo contemporaneo.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...