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Sport
28/04/2026 17:00:00

La Società Canottieri Marsala sul podio al Campionato Regionale di canoa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-04-2026/la-societa-canottieri-marsala-sul-podio-al-campionato-regionale-di-canoa-450.jpg

Il 26 aprile gli atleti del settore canoa della Società Canottieri Marsala, seguiti dal preparatore Francesco Prisma, hanno partecipato al Campionato Regionale Sicilia disputato a Nicoletti, in provincia di Enna, ottenendo diversi piazzamenti di rilievo.

 

Di seguito i risultati nelle varie categorie:

Allievi B maschile

  • Alessio Prisma (K1): 2° posto nei 2000 metri e 3° posto nei 200 metri
  • Marco Di Girolamo e Pietro Caradonna (K2 – 200 metri): 3° posto

Allieve B femminile

  • Giulia Serrentino (K1): 2° posto nei 2000 metri e 2° posto nei 200 metri

Master G maschile

  • Guardino Salvino (K1 – 5000 metri): 2° posto

La società registra quindi una serie di risultati positivi nella prima prova stagionale, che confermano il livello di preparazione degli atleti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

 



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