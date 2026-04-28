La Società Canottieri Marsala sul podio al Campionato Regionale di canoa

Il 26 aprile gli atleti del settore canoa della Società Canottieri Marsala, seguiti dal preparatore Francesco Prisma, hanno partecipato al Campionato Regionale Sicilia disputato a Nicoletti, in provincia di Enna, ottenendo diversi piazzamenti di rilievo.
Di seguito i risultati nelle varie categorie:
Allievi B maschile
- Alessio Prisma (K1): 2° posto nei 2000 metri e 3° posto nei 200 metri
- Marco Di Girolamo e Pietro Caradonna (K2 – 200 metri): 3° posto
Allieve B femminile
- Giulia Serrentino (K1): 2° posto nei 2000 metri e 2° posto nei 200 metri
Master G maschile
- Guardino Salvino (K1 – 5000 metri): 2° posto
La società registra quindi una serie di risultati positivi nella prima prova stagionale, che confermano il livello di preparazione degli atleti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.