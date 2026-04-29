Schifani nomina tre nuovi assessori regionali e completa la giunta a Palazzo d'Orleans

29/04/2026 19:02:00

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori, completando così nuovamente la squadra di governo di Palazzo d’Orléans.

Entrano in giunta: Nuccia Albano, medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure della Sicilia, che torna a occupare il posto all’assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro; Elisa Ingala, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo, che guiderà l’assessorato alla Funzione pubblica e Autonomie locali; Marcello Caruso, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente della municipalizzata Amia e amministratore unico della Sas, nuovo assessore alla Salute.

Con queste designazioni vengono coperti i due assessorati che dal 10 novembre scorso erano rimasti nelle mani dello stesso Schifani ad interim, mentre Caruso subentra a Daniela Faraoni.

«Si ripristina la giunta al completo - dichiara il presidente Schifani - condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest’ultima parte della legislatura, l’azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani». Il governatore ha inoltre rivolto un ringraziamento a Daniela Faraoni «per il lavoro svolto in questo anno con impegno e competenza alla guida dell’assessorato alla Salute».



