Trapani, secondo round di regate per il "Memorial Antonino Zichichi"

29/04/2026 15:42:00

Tornano in mare armatori, timonieri ed equipaggi per il secondo round del "Memorial Professor Antonino Zichichi", in programma sabato 2 e domenica 3 maggio alla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani.

La manifestazione velica conclude il campionato primaverile dedicato allo scienziato trapanese e unisce competizione sportiva e momento commemorativo.

L’appuntamento arriva dopo settimane particolarmente impegnative per la sezione trapanese della Lega Navale, che nei giorni scorsi ha organizzato la Prima Selezione Nazionale classe Optimist, ospitando in città 140 giovani velisti provenienti da 64 circoli italiani.

Un banco di prova importante dal punto di vista logistico e organizzativo che ha confermato la capacità del sodalizio di gestire eventi di rilievo nazionale.

Le prove del "Memorial Zichichi" si svolgeranno secondo i regolamenti internazionali ORC e coinvolgeranno le classi Altura, Gran Crociera e Vele Bianche. In acqua sono attesi equipaggi provenienti da Trapani e dai principali circoli velici della Sicilia occidentale.

La premiazione finale è prevista domenica pomeriggio al termine delle regate.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, Lorenzo Zichichi, figlio del professore Antonino Zichichi, e Giacomo D’Alì, già docente di fisica all’Università di Palermo e suo allievo.

"Con questo Memorial – afferma il presidente della Lega Navale Italiana di Trapani, Piero Culcasi – vogliamo celebrare non solo lo scienziato, ma anche l’uomo Antonino Zichichi, profondamente legato alla sua terra e al mare. È un modo per trasmettere alle nuove generazioni il valore della conoscenza, dell’impegno e della passione".

L’iniziativa conferma il legame tra la città, la tradizione velica e la figura del fisico trapanese, attraverso una manifestazione che punta a coniugare sport e memoria.



