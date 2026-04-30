La Pol. Marsala Doc è un fiume in piena alla 2° Sigel Marsala Marathon

30/04/2026 12:00:00

Mai era stata tanto massiccia la partecipazione degli atleti della Polisportiva Marsala Doc in una competizione sportiva. E questo non poteva che accadere, per ovvie ragioni, nella principale garaorganizzata in casa, la “Sigel Marsala Marathon” (con contestuale “mezza” del Grand Prix Regionale Fidal), quest’anno arrivata alla seconda edizione con record di partecipanti (oltre 1100 iscritti, tra italiani e stranieri, tra 42.195 metri e 21.097,5) e che sulla distanza più lunga ha visto trionfare il mazarese Giuseppe Tarantino (Team Ingargiola) tra gli uomini e la milanese (ma di origine marsalese) Simona Pipitone tra le donne. In totale, i tesserati della Marsala Doc in gara sonostati addirittura 75 (19 nella maratona e 56 nella mezza). E parecchi sono stati podi conquistati,segno dell’indubbia crescita, non solo numerica, ma anche qualitativa, della società presieduta da Filippo Struppa. Nella maratona, valida come Campionato regionale individuale amatori masters,tra gli atleti di casa, come da previsioni il primo a tagliare il traguardo davanti Porta Nuova è statoMichele Galfano, 15° assoluto e primo nella sua categoria d’età (under 35) con il tempo di 3:00:38. Galfano, in passato, ha fatto registrare tempi molto più bassi, ma il grande caldo ha sicuramente influito su tutte le prestazioni. E poi non sempre si può essere al massimo della forma. Dopo Galfano, sempre tra i biancazzurri, sono arrivati la new entry Andrea Linzitto (3:15:49), Thierry Maximilien Morgana (3:23:05), Michele D’Errico (3:25:01) che, reduce dal titolo italiano di categoria (SM70) conquistato sette giorni prima a Rimini, ha vinto anche il campionato regionale. E poi Gianpaolo Graffeo (3:32:49), anche lui campione regionale (nella SM60), Dario Stracquadanio (3:33:39), Antonio Pizzo (3:35:17), secondo nella SM65, Antonino Cusumano, Vito D’Errico,Matilde Rallo, prima e quindi anche lei campionessa regionale nella SF55, Vincenzo D’Accurso, Giuseppe Mezzapelle, Angelo Sances, Ignazio Abrignani, Pino Valenza, Agostino Impiccichè, Lara Saladino, che nonostante l’analoga fatica di sette giorni prima è riuscita a salire anche lei sul podio (3° nella SF55), Giuseppe Genna e Antonino Parisi. Un autentico fiume in piena è stata, poi, la partecipazione alla “mezza”. Su questa distanza (andata e ritorno sul lungomare sud), il più veloce tra i marsalesi è stato Salvatore Bertolino (1:21:14), seguito da Pietro Lombardo (1:23:08) e Ignazio Vinci (1:26:59). E poi ancora, sempre in ordine d’arrivo, Antonio Valenti (1:27:29), AntoninoTuzzolino (1:32:13), Fabio Sammartano (1:32:55), Enzo Lombardo (1:32:55), Aleandro Marino (1:36:29), Ignazio Monistero (1:37:56), Antonio Ferracane (1:38:28). A completare il successo marsalese sono stati, poi, anche Francesco Croce, Nino Genna, Vincenzo Parisi, Jacopo Maggio, Vincenzo Bulgarella, Silvio Giardina, Vito Tumbarello, Michele Marino, Antonio Tumbarello, Mimmo Ottoveggio, Antonino Puglia, Sergio Fina, Vincenzo Frazzitta, Maurizio Bilello, Luca Cammarata, Giuseppe Tumminelli, Roberto Liuzza, Massimo Pipitone, Giuseppe Cerame, Vincenzo Contrino, Francesco Petruzzellis, Gioacchino Sorrentino, Vincenzo Maggio, Santo Nizza, Vito Messina, Pietro Cudia, Vincenzo Panico, Gaspare Giasone, Nicolò Palmeri, Francesco Angileri, Giuseppe Pipitone, Salvatore Bevilacqua, Paolo Baiata, Fabio Caltagirone, Elvira Clemente, Vincenzo Tramati, Antonino Licari, Salvatore Panico, Anna Maria Gentile, Roberto Angileri, Claudia Tumbarello, Gianvito Bellafiore, Antonino Marino, Daniele Di Dia, Carmelo Conigliaro e Isabella Valenti. Ma i colori della Marsala Doc, in contemporanea sono stati present ianche all’estero. Alla Mezzamaratona di Madrid hanno, infatti, partecipato Monica Terzo e il marito Giuseppe Mangione.



