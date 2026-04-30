Mazara: incontro al Complesso San Carlo Borromeo su start up, giovani e sviluppo

30/04/2026 09:03:00

Mazara del Vallo accelera sulle politiche di sviluppo locale e inclusione sociale. Venerdì 8 maggio, alle ore 10.30, l’ex chiesa del complesso San Carlo Borromeo, in via San Giovanni, ospiterà un incontro promosso dall’Amministrazione comunale con gli Enti del Terzo Settore e gli stakeholder del territorio.

Al centro dell’appuntamento, la presentazione della fase operativa delle azioni finanziate nell’ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e Città Medie Sud 2021-2027, con particolare riferimento alle Priorità 5 e 6. Si tratta di interventi strategici che puntano a rafforzare i servizi per l’occupazione, sostenere i giovani e promuovere l’innovazione sociale, per un valore complessivo superiore al milione di euro.

L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare nel dettaglio le opportunità di co-progettazione rivolte agli Enti del Terzo Settore, con il supporto tecnico di Strategic Team of Planning.

Attualmente, sul portale “TuttoGare” del Comune sono pubblicati due avvisi per individuare i soggetti disponibili a partecipare alla progettazione e gestione delle iniziative finanziate.

Il primo riguarda il progetto “StartJob Mazara”, dedicato all’avvio di un servizio di orientamento al lavoro e counselling, finanziato con 522.900 euro. La scadenza per presentare le manifestazioni di interesse è fissata al 9 maggio.

Il secondo progetto, “Giovani protagonisti”, prevede la creazione di un hub di innovazione sociale per contrastare il disagio giovanile e incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità. In questo caso, il finanziamento ammonta a 553.400 euro, con termine per la presentazione delle candidature fissato al 16 maggio.

L’iniziativa rappresenta un passaggio chiave per tradurre le risorse del Programma in azioni concrete sul territorio, coinvolgendo direttamente il mondo del Terzo Settore nella costruzione di servizi e opportunità rivolte soprattutto alle nuove generazioni.



